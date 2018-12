Football - Ligue 1 : Raimana Li Fung Kuee " Le championnat reste ouvert "

Parole à Raimana Li Fung Kuee, capitaine de l’as Pirae :



Ton analyse du match ?



« Je pense que cela a été un match difficile des deux côtés. Il y a eu des buts mais je pense que l’on a fait beaucoup d’erreurs défensives, ce qui nous a coûté au moins deux buts. Bon, c’est comme ça, face à des grandes équipes comme Dragon, on paye cash ces erreurs. Après, on a pas lâché, on a su revenir au score, c’est bien, on a pas perdu le match. C’est ce que l’on va retenir, on a su relever la tête en deuxième mi-temps. »



Vous avez continué à presser quasiment jusqu’au bout ?



« Oui, c’est notre jeu. On joue vers l’avant. On a essayé de faire craquer cette équipe. Bon, il y a la fatigue qui s’est faite un peu sentir, on a joué samedi, on joue trois jours après, on rejoue vendredi…C’est difficile physiquement mais bon, c’est comme ça. Il va falloir s’accrocher et essayer de grappiller des points. Ce soir on gagne deux points, c’est positif, on est pas loin au classement. Il faut travailler et se concentrer sur Taiarapu, notre prochain adversaire. »



Quelques absents ?



« Oui, Tearii Labaste s’est blessé samedi suite à un mauvais coup volontaire d’un joueur de JT. Je déplore que dans ce championnat certains soient là juste pour casser des joueurs et qu’ils s’en vantent même après le match. C’est désolant de voir ce genre d’attitude. Patrick Tepa est blessé depuis un peu plus longtemps. Il nous manquait donc deux pièces maîtresses mais on a de jeunes joueurs qui sont bons aussi, à eux de montrer ce qu’ils valent. »



Un championnat ouvert cette année ?



« Oui, on a vu qu’il n’y avait pas vraiment de favori cette année, c’est une bonne chose pour le championnat de Tahiti, cela donne du suspense, cela laisse la possibilité à toutes les équipes d’accrocher le titre. Le championnat reste ouvert, à nous de tirer notre épingle du jeu. »



Un dernier mot, un remerciement ?



« Je remercie tous les joueurs qui viennent s’entrainer tous les jours, le staff, les supporters et nos familles surtout, nos femmes qui nous soutiennent parce que ce n’est pas facile d’avoir à supporter nos entrainements tous les soirs, même le week-end. » Propos recueillis par SB / FTF