Football - Ligue 1 : Qui remportera le championnat ?

Parole à Samuel Garcia :



Ton analyse du match ?



« On est sur ce qu’on fait depuis le début de saison. On produit du jeu, on se crée beaucoup d’occasions. On a du mal à concrétiser les premières, après je suis très satisfait du contenu parce qu’on est une équipe qui cherche à jouer et on voit qu’on est pas dans la précipitation. On prend des buts aujourd’hui sur coup de pied arrêté. On fait encore des fautes là où il ne faut pas en faire. On est cinquième, on est pas des gens fiers, on propose quelque chose d’intéressant. On sait jouer au football. »



Vous avez continué à attaquer jusqu’au bout ?



« Oui, depuis un certain temps on malmène toutes les équipes. Après, il faut avoir les étincelles pour se créer des occasions et les concrétiser. (…) Il y a eu des décisions arbitrales qui ont énervé tout le monde. Je n’ai rien contre le corps arbitral mais il a parfois manqué de concentration. Les décisions ont été souvent en notre défaveur, on fait retirer le pénalty…»



Les objectifs ?



« On va jouer jusqu’au bout car on veut bien faire contre Tefana le 12 mai en demi-finale de la Coupe. On est sur la même saison que l’année dernière où on avait fait quatrième, là on est cinquième mais on produit beaucoup plus de jeu que l’année dernière. On jouera jusqu’au bout et le meilleur sera champion. » Propos recueillis par SB / FTF