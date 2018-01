Football – Ligue 1 : Pirae a failli accrocher Central

Parole à Naea Bennett, le coach :



Des regrets sur ce match ?



« Oui c’est sûr que c’est dommage qu’on ait pas pu finaliser les occasions qu’on s’est procurés en deuxième mi temps. Après, par rapport à la préparation « après-fêtes », c’est un résultat logique. Beaucoup n’ont qu’un ou deux entrainements dans les pattes contrairement à Central qui n’a pas arrêté à l’intersaison, donc voilà. On ne joue pas dans la même cour, enfin si mais eux jouent le titre, nous on ne semble pas concernés par le titre. »



« Bon, on est dans la construction. On a pu voir qu’avec un peu plus d’entrainement et de sérieux on aurait pu accrocher cette équipe leader du championnat, mais voilà, cela nous donne de l’espoir pour la suite et les années à venir. »



Tearii Labaste est blessé ?



« Je ne sais pas, il a disparu, certainement mais j’aurais aimé qu’il me tienne au courant. J’ai aussi un autre jeune arrière qui n’a pas repris non plus, c’est ce qui m’a forcé à mettre Raimana Li Fung Kuee à l’arrière, c’est peut être ce qui a manqué devant. On s’est adaptés avec l’effectif qu’on avait, c’était quand même un beau match, dommage qu’on a pas pu égaliser sur la fin. »



« Comparé à l’année dernière, on a pu faire un bon début de saison mais on a pas su bien reprendre après la trêve, cela se paye face à ce genre d’équipe. Merci tous, j’encourage beaucoup de jeunes de croire en leurs possibilités. » Propos recueillis par SB / FTF