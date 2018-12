Football - Ligue 1 : Moorea " On porte les couleurs de notre île "

Vatea Terai, coach de Tiare Tahiti :



Ton analyse du match ?



« La réussite qu’on a eue jusqu’à présent nous a fui aujourd’hui, on rate un penalty…On se procure des occasions mais on a vraiment pas été en réussite, on a commis des erreurs qui ne pardonnent pas. On a pris deux buts en première mi-temps, c’était dur de revenir ensuite aujourd’hui. »



L’équipe s’est battue jusqu’au bout ?



« Ce sont les qualités de mes joueurs, c’est une équipe combative qui va se battre jusqu’au bout, qui va essayer de revenir au score, qui va essayer d’égaliser mais on a pas eu la réussite habituelle. »



C’est une satisfaction d’être dans le haut du tableau ?



« Bien sûr. C’est très positif. Mais quand c’est positif, on a toujours envie de plus. Aujourd’hui, ce n’est pas passé, on va se mettre au boulot pour les trois dernières rencontres avant la trêve. »



Quelques mots sur l’effectif ?



« On n’était pas nombreux. Malgré les absents et les suspendus, les joueurs essayent de produire de bonnes performances chaque week-end. On va essayer de voir à la trêve s’il y a des possibilités de renfort en fonction de nos objectifs. Si on revoit nos objectifs à la hausse, il va falloir se renforcer pour être meilleurs sur les phases deux et trois. »



Le football plaît beaucoup à Moorea ?



« Le football est le sport-roi à Moorea. Il y a toujours de l’effervescence. Quand on vient, on représente d’abord notre équipe Tiare Tahiti mais en même temps on porte les couleurs de notre île. On va essayer de les porter haut toute la saison. Le premier objectif est le maintien, c’est bien parti pour ça. »



Un dernier mot, un remerciement ?



« On remercie nos supporters qui nous suivent de plus en plus chaque week-end. De notre côté, on fait des efforts pour être performants. Aujourd’hui, on est désolés, on s’excuse auprès de nos supporters, on a pas eu la réussite habituelle mais on va se remettre au boulot pour gagner encore des matchs. » Propos recueillis par SB / FTF