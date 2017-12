Football – Ligue 1 : Marama Vahirua « On a une force de caractère »

Parole à Marama Vahirua :



Ton analyse de ce match ?



« C’était un match important pour le championnat, il fallait gagner. On a eu deux occasions de buts qu’on a pu concrétiser en première mi temps, à partir de là cela a été plus simple de gérer le match. »



« Après, on a eu une baisse de régime comme cela nous arrive un peu trop souvent cette saison, on manque de concentration pendant quelques minutes et cela suffit pour encaisser deux buts, parce que Tefana ce n’est pas une petite équipe. Mais voilà, on a une force de caractère cette saison qui fait qu’on arrive à chaque fois à retourner la tendance en notre faveur, c’est très bien. »



Vous avez pu finalement marquer après pas mal d’occasions ratées ?



« Oui, il y a encore pas mal de déchets, tout n’est pas parfait mais on arrive à engranger un maximum de points et voilà, c’est bon pour la confiance, c’est bon pour la suite du championnat. Mais on ne s’enflamme pas, le championnat est encore très long, on reste concentrés. On travaille assez dur à l’entrainement donc c’est bien de voir que le travail paye. C’est de bon augure pour la suite. »



Vous avez pu profiter des problèmes d’effectif de Tefana ?



« Nous aussi on a perdu trois-quatre joueurs titulaires, on a aussi beaucoup de blessés qui ont joué. On a une force de caractère qui fait que cette saison on arrive à tenir la barre pour le moment, c’est bien. On va aller chercher le maximum de points à chaque match. Ce qui fait la différence, c’est que pour nous chaque match c’est un match de coupe, on lâche rien jusqu’au bout et voilà. »



Comment se passe la préparation pour la Ligue des champions OFC ?



« On y pense sans vraiment y penser. Le danger, c’est de se focaliser que sur cette Ligue des champions, le coach est là pour nous rappeler à l’ordre dès qu’on s’écarte un peu, on veut avant tout marquer le maximum de points lors de ce championnat. »



Vous jouerez les matchs de poule à domicile ?



« C'est aussi et surtout un piège. Cela peut être bon si on arrive à gérer la situation, si on arrive à jouer en pleine confiance, et pas bon si on est trop en confiance. Cela peut se retourner contre nous mais on positive, pour le moment on gagne donc c'est que du bon. »