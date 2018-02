Football – Ligue 1 : Dragon et Central en feu, sous la pluie

Magnique but de Marama Vahirua



Aucun but n’a été marqué en première mi temps. Au retour du vestiaire, Central se procure deux grosses occasions de but, non concrétisées. Mais juste après, suite à une énième faute sur le milieu offensif Logan Leduc en bord de surface, Marama Vahirua, sur coup franc, place un tir parfait sous la lucarne gauche qui permet à Dragon de mener 1-0 (55’) alors que la pluie s’invite pendant toute la deuxième période.



Le terrain se gorge d’eau petit à petit mais les deux équipes continuent d’attaquer et dix minutes plus tard (64’), Sylvain Graglia sert du droit Jess Horoi qui marque de la tête et remet les deux équipes à égalité 1-1. Central semblait avoir la situation sous contrôle en deuxième période grâce à son bon niveau de jeu général mais Dragon va se battre jusqu’au bout sans parvenir à marquer, malgré quelques bonnes occasions en fin de rencontre.



Pour rappel, le public tahitien pourra venir supporter Dragon et ses stars Marama Vahirua, Tamatoa Tetauira, Reynald Lemaitre… qui joueront à Pater leurs trois matchs de poule de Ligue des champions OFC. Le premier des trois matchs est prévu le dimanche 11 février à 18h face aux Calédoniens de l’as Lossi. SB / FTF