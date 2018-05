Football - Ligue 1 : Central, le titre après 33 ans d'attente ?

Parole à Matatia Paama :



Ton analyse du match ?



« Un match compliqué quand même, avec une équipe de Vénus qui ne lâche rien. Nous on a joué au mental. On savait que Vénus n’allait rien lâcher. En deuxième mi-temps, cela a été un peu plus compliqué. Le coach nous avait dit que cela allait se jouer dans la tête, qu’il fallait que l’on joue notre jeu et qu’on reste simple. C’est ce qui a marché pour nous. »



Le titre de champion est quasiment acquis ?



« Il nous reste un match mais on peut dire qu’on est champions. Trente-trois années que le club attend ça, c’est beaucoup quand même. Il y en a qui n’ont jamais été champions dans le groupe, donc ce titre ce sera pour eux et pour nos familles. »



Une fierté de porter ce maillot ?



« Complètement. On va dire que cela fait cinq ans que je suis dans le club. J’étais déjà là aussi en tant que jeune, cela fait chaud au cœur. Ce titre, il vient de loin. On a rien lâché depuis le début d’année. Le coach nous avait dit, en début de championnat, qu’avec cette équipe on pouvait aller chercher le titre. »



Votre régularité a payé ?



« On a été réguliers, il fallait qu’on reste sérieux aux entrainements. C’est vrai qu’il y a eu des hauts et des bas mais on a su gérer ça. Merci aux copains, les dirigeants et surtout la famille car ce n’est pas évident, tous les soirs on est à l’entrainement, on termine tard…Mauruuru. » Propos recueillis par SB / FTF