Football – Les Toa ‘Aito débutent par du très lourd

Tahiti, le 3 octobre 2024 - La sélection de Tahiti va entamer les éliminatoires qualificatifs à la Coupe du Monde 2026 face à la Nouvelle-Zélande, jeudi prochain à Port-Vila. Les Toa ‘Aito qui prennent la direction du Vanuatu dimanche soir tenteront de bousculer les pronostics largement favorables aux Néo-Zélandais, les ténors de la zone océanienne.





Le tirage au sort des éliminatoires de la zone Océanie qualificatifs à la Coupe du Monde 2026 qui aura lieu en Amérique du Nord (Canada, États-Unis, Mexique) n’a, a priori, pas été tendre pour Tahiti qui se retrouve dans le groupe B avec Samoa, le Vanuatu et surtout l’ogre néo-zélandais. Mais c’est peut-être un mal pour un bien sachant que les deux premiers de groupe se qualifieront pour le dernier carré et que Tahiti a ainsi la garantie d’éviter les Kiwis en demi-finale. Le vainqueur de la zone océanienne se qualifiera directement pour la phase finale du Mondial 2026 et le finaliste disputera un tournoi intercontinental de barrage pour un éventuel deuxième billet océanien, d’où l’intérêt d’éviter la Nouvelle-Zélande en demi-finale. Mais encore faut-il que Tahiti prenne l’une des deux premières places du groupe B ce qui ne s’annonce pas aisé avec la présence, outre de la Nouvelle-Zélande, de Samoa et plus encore du Vanuatu, dans le groupe B. Samuel Garcia l’entraîneur de la sélection tahitienne ne veut pas pour l’instant trop se projeter sur la suite des éliminatoires. Il préfère se focaliser à l’heure actuelle sur le match contre la Nouvelle-Zélande.



Les Toa ‘Aito avaient été sévèrement battus (5-0) par les Kiwis en demi-finale de la Coupe d’Océanie des Nations au mois de juin et déjà à Port-Vila. Nul doute que Samuel Garcia en a tiré des leçons : “À la Coupe des Nations, on avait décidé de les jouer haut pour les menacer et les gêner dans la relance mais on en a pris cinq. On va donc revoir notre stratégie jeudi prochain et d’abord bien se protéger et tenter d’éviter de prendre un but rapidement. On va jouer en bloc bas en début de match et on avisera ensuite en fonction de la tournure des événements. On sait bien que la Nouvelle-Zélande est plus forte que nous d’autant qu’elle a récupéré tous ses joueurs qui évoluent à l’étranger mais on veut quand même croire que l’on est capable de les bousculer voire de les menacer au tableau d’affichage.”

Un groupe bâti pour bien défendre



La composition de la sélection tahitienne établie par Samuel Garcia et forte de 17 joueurs témoigne en effet que Tahiti aura d’abord pour mission de bien défendre face aux Néo-Zélandais. L’entraîneur national doit certes se passer du gardien Teave Teamotuaitau qui sera pris par les éliminatoires de la Coupe du monde de beach soccer dans deux semaines. Il devra aussi se passer de Terai Bremond, malade et de Matteo Degrumelle qui est en passe de changer de club en métropole. Mais il a entière confiance dans le groupe qui sera en action à Port-Vila. C’est du solide et les joueurs ont emmagasiné de l’expérience depuis un an, entre les Jeux du Pacifique et la Coupe d’Océanie des Nations. La préparation a été satisfaisante ces dernières semaines mais il y a un bémol : le manque de matches de préparation, alors que quasiment toutes les équipes océaniennes en ont disputé, la Nouvelle-Zélande ayant ainsi rencontré le Mexique puis les USA, début septembre avec des résultats probants.



Les Kiwis peuvent compter sur des joueurs de très haut niveau à l’image de Chris Wood qui joue en Première League anglaise avec Notthimgham où de Libby Cacace qui évolue à Empoli en Série A italienne. Cela ne rebute pas Samuel Garcia qui considère que “le match contre la Nouvelle-Zélande nous donnera une idée claire de notre niveau et des objectifs réalistes que l’on peut se fixer pour la suite des éliminatoires. Mais je suis convaincu que nous avons le potentiel qu’il faut pour être compétitifs”.



L’entraîneur et ses joueurs veulent prendre les matches les uns après les autres pour mieux se situer dans le concert international mais l’on discerne que le groupe ne juge pas utopiste une qualification pour la phase finale de la Coupe du Monde 2026. Il faudra le démontrer jeudi prochain au Freswater Stadium de Port-Vila.



Patrice Bastian

La sélection

*Gardiens

François Decoret (Pirae), Tevai Tamatai (Punaruu), Rautea Vongue (Tiare Hinano)

*Défenseurs

Matatia Paama (Pirae), Taumihau Tiatia (Pirae), Mauri Heitaa (Vénus), Pothin Poma (Dragon), François Hapipi (Tefana) Teva Lossec (USA)

*Milieux de terrain

Alvin Tehau (Pirae), Manuarii Chan (Vénus), Frank Papaura (Pueu), Roonui Tehau (Vénus), Vetia Tetuaroa (Vénus)

*Attaquants

Eddy Kaspard (Tefana), Teaonui Tehau (Vénus), Benoit Mathon (France), Hinarai Vahirua

Entraîneur : Samuel Garcia







Programme des éliminatoires zone Océanie

*Phase de groupe (9/10 au 17/11)

-Groupe A : Nouvelle-Calédonie, Papouasie Nouvelle-Guinée, Salomon, Fidji

-Groupe B : Tahiti, Nouvelle-Zélande, Vanuatu, Samoa

-10/10 (16 h 00) : Tahiti-Nouvelle-Zélande à Port-Vila (Vanuatu)

-14/11 (17 h 00) : Tahiti-Samoa à Hamilton (Nouvelle-Zélande)

-17/11 (17 h 00) : Tahiti-Vanuatu à Auckland (Nouvelle-Zélande)

*Demi-finales et finale (mars 2025)

*Barrage intercontinental pour le finaliste battu (2e semestre 2025)

NB : jours et heures de Tahiti

Rédigé par Patrice Bastian le Jeudi 3 Octobre 2024 à 19:00