Football – Le premier trophée de la saison pour Dragon

Tahiti, le 15 septembre 2024 - L’ouverture de la saison de football Élite 2024-2025 a eu lieu samedi soir au stade Pater avec le traditionnel Trophée des Champions. Dragon, le vainqueur de la Coupe de Polynésie, a enrichi sa vitrine des trophées en battant (1-1, 5-3 aux tab) Pirae le champion en titre.



Classique rendez-vous de début de saison, le Trophée des Champions 2024 a opposé samedi soir sur la pelouse de Pater les deux lauréats de la précédente saison, Pirae, le champion de Tahiti, et Dragon le vainqueur de la Coupe de Polynésie.



Le Trophée des Champions U18 avait donné le ton en match d’ouverture et c’est sous une pluie fournie que Tefana s’y est imposé aux tirs au but face à Tamarii Punaruu. Mais au moment où Pirae et Dragon pénétraient sur le terrain, la pluie avait cessé et, si la pelouse était grasse, elle était tout à fait jouable malgré les fortes averses de l’après-midi. Pirae débutait avec sa recrue Tehauarii Holozet en provenance de Tefana. Du côté de Dragon, l’équipe s’est alignée avec le renfort de Haumau Tanetoa qui a quitté Pirae à l’intersaison. Makalu Xowi, le buteur de Central, a aussi signé à Dragon mais il était suspendu samedi.



Pas de round d’observation en début de match, le rythme étant immédiatement élevé, les deux équipes ont joué sans retenue vers l’avant. Et cela devait rapidement payer pour Dragon qui a ouvert le score dès la 5e minute par son buteur attitré Roonui Tinirauarii, en conclusion d’une belle action collective de la formation de Titioro, (1-0). Mis en confiance, les joueurs de Timiona Asen continuaient sur le même rythme et comme ceux de Vatea Terai étaient dans le même état d’esprit, la rencontre a particulièrement été animée avec des occasions de but de chaque côté. Après 20 minutes, toutefois, un coup de mou a pesé des deux côtés et, si la rencontre restait intéressante, elle n’avait plus le rythme du début de match. Le phénomène est logique pour un match de reprise.



Coup dur pour Pirae qui a perdu Matatia Paama sur blessure, a priori musculaire, juste avant la mi-temps. L’événement est une mauvaise nouvelle, indirectement, pour Samuel Garcia l’entraîneur de la sélection tahitienne qui doit jouer un match éliminatoire de Coupe du Monde le 10 octobre contre la Nouvelle-Zélande : Paama est un joueur essentiel des Toa Aito. Il faudra attendre les examens pour connaître la durée de l’indisponibilité du joueur de Pirae.



Ascenseur émotionnel pour les deux équipes



La première mi-temps avait proposé au public une rencontre enlevée dans l’ensemble même s’il y a eu du déchet technique ce qui est aussi compréhensible pour un match de reprise après trois mois de trêve. Et la seconde période sera sensiblement du même calibre. Le repos avait requinqué les organismes, Dragon et Pirae reprenant sur un rythme de nouveau élevé. Et jusqu’à l’heure de jeu, le ballon circulera d’un camp à l’autre avec des occasions de but de chaque côté d’autant que les deux équipes ont pris des risques en se découvrant défensivement.



Le rythme est un peu tombé en fin de rencontre, avec cependant quelques rebondissements. Dragon se retrouvait à 10 à la 86e minute lorsque Haumau Tanetaua était expulsé pour un mauvais geste sur son ancien partenaire Heirauarii Salem. Pirae poussait mais Dragon tenait le choc en infériorité numérique et se dirigeait vers un succès, mais les orange égalisaient par Kali Lenoir à la toute dernière seconde et après six minutes d’arrêt de jeu. Abattement pour Dragon et, a contrario, explosion de joie pour Pirae. Mais cette joie a été brève : la séance de tirs au but a idéalement été négociée par Dragon qui réussissait ses cinq tentatives, tandis que Pirae ratait la première à cause d’un tir de Thibault Pito au-dessus des buts de Jonathan Torohia.



À noter que le portier de Dragon et celui de Pirae, François Decoret, ont réalisé un bon match samedi pour annihiler les nombreuses occasions de but de part et d’autre. Abattus par l’égalisation tardive de Pirae, les joueurs de Dragon retrouvaient un large sourire, ceux de Pirae connaissant des émotions inverses, même si le Trophée des Champions n’était pas un objectif prioritaire pour les orange. La satisfaction était évidemment de mise pour Timiona Asen, l’entraîneur de Dragon : “On prépare la reprise depuis quatre semaines et on était bien physiquement ce soir même si l’on a eu des temps faibles par moment ; mais c’est logique en début de saison. On a marqué rapidement, ça nous a mis en confiance et les joueurs sont ensuite restés bien en place tout en cherchant à jouer constamment vers l’avant. On aurait pu s’éviter les penalties mais on gagne et c’est l’essentiel. C’est encourageant pour la suite de la saison. Je pense que les deux équipes ont proposé un bon match au public pour une reprise.”



Le Championnat de Ligue 1 démarre vendredi prochain avec une grosse affiche entre Vénus et Tefana, Dragon et Pirae étant respectivement opposés à Taiarapu et Pueu. À suivre également le duel de promus entre Manu Ura et Mira, Central étant confronté à Punaruu.



Patrice Bastian

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 15 Septembre 2024 à 16:14