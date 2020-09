Football : La reprise des championnats reportée au 9 octobre

Tahiti, le 6 septembre 2020 - Le comité exécutif de la Fédération tahitienne de football a décidé vendredi de reporter au 9 octobre le démarrage de l'ensemble de ses compétitions. Les fermetures des terrains dans certaines communes empêchent notamment les équipes de s'entraîner avant la reprise des hostilités.



Les amateurs de foot vont encore devoir prendre leur mal en patience. Vendredi, le comité exécutif de la Fédération tahitienne de football (FTF) a en effet décidé de repousser d'un mois la reprise de l'ensemble des compétitions. Il faudra donc attendre le 9 octobre, alors que le championnat de Ligue 2 devait initialement démarrer ce samedi, avant la tenue de la première journée de Ligue 1 prévue le 18 septembre.



"Le protocole sanitaire reçu de l’Institut de la jeunesse et des sports de Polynésie française (IJSPF) pour l’utilisation des terrains, les fermetures des terrains dans certaines communes (Papara, Mataiea, Papenoo), et pour des raisons d’équité sportive concernant le respect de la durée minimum nécessaire des entraînements des équipes, le comité exécutif a décidé de décaler le démarrage des compétitions au 9 octobre, et ce sous-réserve de l'évolution des conditions sanitaires", a indiqué la FTF dans un communiqué. Le calendrier des matchs sera transmis cette semaine par la FTF.



À noter que l'ensemble des équipes a repris le chemin de l'entraînement au début du mois d'août. Plusieurs matchs amicaux se sont d'ailleurs joués ces dernières semaines, en vue de préparer cette reprise initialement prévue en septembre.