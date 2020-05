Football : La Ligue 1 n'aura pas de champion cette année

Tahiti, le 17 mai 2020 - La Fédération tahitienne de football (FTF) a acté samedi l'arrêt de tous ses championnats. Aucun titre de champion ne sera décerné cette saison.



Alors que l'ensemble du monde sportif amorce progressivement sa reprise au fenua, la Fédération tahitienne de football (FTF) a organisé samedi une réunion de concertation avec l'ensemble de ses clubs pour aborder la question d'une éventuelle reprise de ses compétitions, laissées en suspens depuis la mi-mars. Finalement samedi en début de soirée, le comité exécutif de la FTF a acté l'arrêt des championnats pour toutes les catégories.



Saison blanche pour la Ligue 1



La FTF a par ailleurs décidé de figer l'ensemble des classements à la date de suspension des compétitions, soit le 17 mars. A cette date l'AS Pirae était leader de Ligue 1 avec 53 points, devant l'AS Vénus, champion en titre et ses 50 points. L'AS Tiare Tahiti, club de Moorea complétait de son côté le podium avec 48 points.



Trois journées de championnats devaient encore être jouées avant l'arrêt, dont un choc AS Pirae-AS Vénus programmé initialement le 21 mars qui aurait fait office de juge de paix dans la course au titre de champion. Car si les classements ont bel et bien été figés, la FTF a décidé de n'attribuer aucun titre de champion pour la saison 2019/2020. L'AS Pirae se voit ainsi privée d'un titre qui lui échappe maintenant depuis 2014.



Une Ligue 1 à 12 clubs



Concernant maintenant les montées et les descentes entre la Ligue 1 et la Ligue 2, la FTF a décidé qu'aucune équipe de Ligue 1 n'est rétrogradée à l'étage inférieure. L'AS JT, dixième et dernier du championnat, de même que l'AS Central Sports, avant-dernier lors de la suspension des matchs à la mi-mars, sauvent ainsi leur place parmi l'élite du football tahitien.



Cependant les montées de la Ligue 2 vers la Ligue 1 sont bien maintenues. L'AS Excelsior, leader de Ligue 2 à la date de 17 mars, et son dauphin l'AS Arue valident ainsi leurs tickets pour l'élite. La prochaine saison de Ligue 1 se jouera donc avec 12 clubs.



Une triangulaire Pirae, Vénus, Tiare Tahiti pour la Ligue des champions



Autre enjeux important pour la FTF, l'attribution des tickets pour disputer la prochaine Ligue des champions de l'OFC. En temps normal le champion de Ligue 1 et son dauphin sont qualifiés pour la plus prestigieuse compétition de clubs en Océanie.



Cette fois-ci pour désigner les équipes qui défendront les couleurs du fenua sur la scène océanienne la saison prochaine, la FTF a décidé d'organiser un tournoi triangulaire entre les trois premières équipes de Ligue 1. Soit l'AS Pirae, l'AS Vénus et l'AS Tiare Tahiti. Ces dernières s'affronteront en matchs aller simple, avant la reprise de la prochaine saison de Ligue 1. Les deux premières équipes de ce tournoi valideront leurs billets pour la Ligue des champions.



Les phases finales de Coupe en septembre



Si l'ensemble des championnats a été arrêté, les phases finales des différentes coupes, Coupe de Polynésie, Coupe de Ligue 2, Coupe du Président iront à leur terme. Ces phases finales seront organisés en septembre prochain. Rappelons que le vainqueur de la Coupe de Polynésie gagnera le droit de disputer le 7ème tour de la Coupe de France.