

Football - L’académie tahitienne fait ses gammes avant le Mondial

Tahiti, le 1er octobre 2026 - Un groupe de 16 joueurs issus de l’académie de la Fédération tahitienne de football dispute actuellement le championnat U15 de l’OFC à Auckland en Nouvelle-Zélande. Il s’agit d’une expérience internationale inédite pour tous ces Polynésiens dont une partie participera à la première édition du Mondial hors norme à 200 équipes organisé fin octobre en Azerbaïdjan.



Le mois d’octobre s’annonce chargé pour les jeunes pratiquant du ballon rond au fenua. Les troupes de Keanu Greig sont en ce moment même sur le site de Ngahue Reserve, à Auckland (Nouvelle-Zélande), afin de participer à l’OFC U15 (1er au 9 octobre).



Cette compétition permet aux joueurs issus de l’académie de la Fédération tahitienne de football de se frotter pour la première fois à des équipes sur la scène internationale. “Il s’agit d’un tournoi de développement qui nous donne l’opportunité d'observer les progrès effectués par nos jeunes. Cela nous permet également de voir ce qu’il nous reste à travailler”, ajoute le chef de la délégation, Daniel Matthews.



Un défi de taille En l’absence de la Nouvelle-Zélande, qui n’est pas affiliée à l’OFC en U15 mais organise tout de même l’événement, les Polynésiens veulent ramener la coupe à la maison comme il l’avait fait en 2023 lors de la première édition de la compétition. Tahiti a démarré cette semaine par une victoire contre les Samoa (3-1) grâce à un triplé de Nolan Dumont.



Cependant, le plus dur se profile à l’horizon : “Le match d’ouverture s’est bien passé, mais on doit encore affronter les Fidji et la Nouvelle-Calédonie qui sont les deux autres favoris pour le titre”, précise le membre du staff tahitien qui compte sur un effectif de 16 joueurs dont la plupart proviennent des clubs de Tefana, Punaruu et Central.





La Coupe du monde se profile Même si l’enjeu est grand à Auckland, les joueurs du fenua ont surtout dans le viseur la première édition de la Coupe du monde U15 à Bakou, en Azerbaïdjan, qui se déroule dans la foulée du tournoi de l’OFC (24 au 30 octobre). Ce tournoi inédit, mené avec le soutien d’Arsène Wenger (responsable du développement mondial du football à la FIFA) et du président de la FIFA Gianni Infantino, regroupera 191 nations réparties en 32 poules de cinq ou six pays.



«Le talent existe partout, mais les jeunes joueurs n'ont pas toujours les mêmes chances de se mesurer à l'échelle internationale. Les joueurs issus de différents pays et de différentes cultures leur offrent une expérience qui va au-delà de la compétition, tout en encourageant les fédérations membres à continuer d'investir dans leur développement”, a expliqué l’ancien entraîneur d’Arsenal.



Un événement XXL que le chef de la délégation polynésienne prépare depuis déjà plusieurs mois. “On a commencé les sélections depuis le mois de juin. Une partie des joueurs retenus pour le tournoi de l’OFC sera présente. Nous aurons quelques jours pour récupérer de notre escapade en Nouvelle-Zélande avant de nous envoler vers l'Azerbaïdjan pour un long trajet”.



Une poule jouable Tahiti a été reversé dans le groupe V qui a la particularité de n’être composé que de cinq équipes et non six. Les joueurs du fenua auront leur carte à jouer puisqu’ils affronteront notamment les Seychelles et Gibraltar. Néanmoins, la tâche sera plus ardue contre les deux nations sud-américaines (Bolivie et Paraguay) même si tout reste possible car les matchs se dérouleront dans un format innovant à 8 contre 8, avec deux périodes de 20 minutes.



Avant cela, ils affrontent les Fidji, ce vendredi 2 octobre (13h), pour le compte de la deuxième journée de l’OFC.





Classement OFC U15 1er Tahiti 3 points



2e Fidji 1 point



3e Nouvelle-Calédonie 1 point



4e Iles Cook 0 point



5e Tonga 0 point



6e Samoa 0 point



Calendrier Vendredi 02 octobre – 13h00 : FIDJI – TAHITI



Dimanche 04 octobre – 13h00 : TAHITI – NOUVELLE-CALÉDONIE



Mardi 06 octobre – 13h00 : TONGA – TAHITI



Jeudi 08 octobre – 13h00 : COOK – TAHITI

Rédigé par Valentin Fleury le Jeudi 1 Octobre 2026 à 17:49 | Lu 265 fois



