Football – Football à l’école : Plus de 800 participants pour la journée finale

Patrice Flaccadori, directeur technique à la fédération tahitienne de football :



Quelques mots sur ce programme ?



« Tout au long de la saison, nous sommes intervenus sur différentes écoles lors de programmes de cinq semaines avec des séances proposées par des éducateurs accompagnant des professeurs des écoles. En plus de la partie sportive, un volet pédagogique a été mis en place. 800 enfants environ sont réunis sur deux endroits différents. L’idée de ce programme vise à faire en sorte que le football puisse avoir un impact au niveau scolaire en créant une relation entre la fédération, les clubs et le monde scolaire. »



Le football c’est du sport mais aussi des valeurs ?



« Tout à fait. Dans ce programme, on suit le fil rouge donné par la fédération française de football. On a des mots clés qui sont le plaisir, la responsabilité, la tolérance, la solidarité et l’engagement. Tout ce que l’on fait, il y a une déclinaison pédagogique derrière liée au savoir-faire, au savoir-être et au savoir. Il y a bien évidemment un aspect ludique. Il s’agit avant tout de se rencontrer. On veut que les enfants s’amusent. On leur propose soit une rencontre, soit un jeu que l’on met en place. »



Certains peuvent se diriger vers les clubs ?



« Notre mission est de développer l’activité sportive car on a des soucis de santé ici en Polynésie. On vient en support de l’éducation pour mettre en place des contenus spécifiques football. Il y a bien sûr un lien avec les clubs de football pour pouvoir les alimenter. Depuis deux ans, ce programme a été mis en place sur Tahiti et Moorea. A partir de l’année prochaine, on va œuvrer sur toute la Polynésie avec l’accord et le soutient de l’éducation nationale, de l’USEP et de l’USSP. On travaille avec toutes ces entités. » Propos recueillis par SB