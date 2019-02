Football – Focus sur Eddy Etata : Cadre régional après quatre années en métropole

Tu jouais à quel poste en tant que footballeur ?



« Je jouais milieu de terrain, principalement milieu défensif, ce qui reflète ma personnalité car j’ai toujours été un battant, « un mauvais perdant ». J’aimais bien les duels, j’aimais bien quand il y a de la difficulté. Ma réussite professionnelle est due au fait que j’ai toujours voulu me battre pour arriver à mes fins. C’est pour moi une finalité de devenir aujourd’hui cadre technique régional. Aux Jeux du Pacifique, on avait eu le bronze, je m’étais dit qu’il fallait que l’on rayonne dans le Pacifique pour atteindre l’or et c’est ce qu’on a fait avec cette Coupe de l’Océanie. J’aime les challenge, les défis. »



Le départ en France s’est fait en famille ?



« C’est un choix difficile mais cela a été un challenge aussi de partir avec ma femme et mes deux garçons. C’était une expérimentation et au final cela fait presque quatre années que je suis ici, que je m’épanouis, que je m’enrichis, que ma famille s’ouvre un peu. Ce n’est jamais évident de quitter sa famille de Tahiti, même chose pour ma femme. Aujourd’hui, on est bien à Toulouse. »



Quelques mots sur ton quotidien, ta fonction ?



« Là où on est, à la Ligue d’Occitanie, on est deux cadres techniques régionaux sur la formation des cadres. Nos rôles consistent à gérer, coordonner et animer les formations des cadres de la région en lien avec les douze districts d’Occitanie. Je suis aussi maitre de stage et tuteur. Aujourd’hui par exemple, j’ai accompagné un jeune cadre dans un club pour le voir en situation pédagogique, c’est mon quotidien. »