Football – Dragon jouera la Coupe de France

Tahiti, le 2 juin 2024 - Vainqueur 4-1 de Tiare Hinano samedi soir au stade Pater en finale de la Coupe de Polynésie 2024, Dragon s’est qualifié pour le 7e tour de la Coupe de France 2024-2025 qui aura lieu à Tahiti au mois de novembre. Dans l’après-midi, Manu Ura a battu (2-1) les Jeunes Tahitiens en match de barrage, la formation de Paea étant promue en Ligue 1 tandis que celle des Jeunes Tahitiens est reléguée en Ligue 2.



Longue après-midi et soirée de football, samedi au stade Pater, en clôture de la saison 2023-2024 avec l’enchaînement de la finale de la Coupe de Ligue 2 remportée 2-0 par Mira face à Excelsior, le match de barrage Ligue 1/Ligue 2 entre les Jeunes Tahitiens et Manu Ura, la remise des prix aux lauréats jeunes et seniors des différentes compétitions et la finale de la Coupe de Polynésie en apothéose. Mais cette apothéose aura été tronquée par le déséquilibre des forces en présence, Dragon survolant la rencontre face à Tiare Hinano, le représentant de Moorea.



Formation de Ligue 1 et 4e des playoffs, Dragon avait logiquement l’étiquette de favori face à un adversaire qui devrait terminer deuxième du championnat de Moorea (il reste des matchs en retard à disputer). Mais les épreuves de coupe n’étant jamais avares de surprises, on espérait que la finale de samedi soir donne lieu à du suspense. Ce n’aura pas été le cas car Dragon, bien que devant se passer de Tamatoa Tetauira, son habituel capitaine et maître à jouer forfait sur blessure, a d’entrée pris le match à son compte et s’est installé dans la moitié de terrain de son adversaire.



Maladroite dans la finition en début de match, l’équipe de Titioro a fini par trouver l’ouverture à la 26e minute par son buteur et capitaine, Roonui Tinirauarii, qui dribble trois défenseurs de Tiare Hinano dans la surface et marque d’une frappe sèche au premier poteau (1-0). Quatre minutes plus tard, André Gaillot double la mise d’un coup de tête à la réception d’un centre (2-0). Fort de deux buts d’avance, Dragon ne relâche pas sa pression néanmoins et sur un débordement et un centre de Heimana Tavere, Roonui Tinirauarii reprend tranquillement le ballon aux six mètres pour alourdir le score (3-0). La première mi-temps est à sens unique, Tiare Hinano ne parvenant pas à relancer correctement en étant étouffé par le pressing et le rythme de son adversaire. L’équipe de Moorea en est réduite à se dégager en jouant long mais le ballon revient continuellement devant sa surface. Ce n’est que dans les arrêts de jeu et sur un coup franc que Jonathan Torohia, le gardien de Dragon est enfin sollicité.

Totalement dominateur au milieu du terrain, Dragon reprend le jeu à son compte à la reprise. Mais surprise à la 48e minute quand sur un contre, Gaiz Arioquame déborde côté droit et sert Rainui Nordman, libre de tout marquage qui bat tranquillement Jonathan Torohia (3-1). Tiare Hinano va dès lors sortir un peu plus souvent de son camp mais c’est bien toujours Dragon qui monopolise le ballon et produit l’essentiel du jeu. Temps fort à la 75e minute dans une deuxième période moins enlevée que la première quand Roonui Tinirauarii reprend un corner de la tête pour marquer son 3e but personnel et le 4e de Dragon (4-1). La fin de rencontre est maîtrisée par Dragon qui confirme sa réputation d’équipe de coupe avec un sixième succès en Coupe de Polynésie depuis le premier décroché en 1997 et onze finales disputées depuis. Tiare Hinano a eu le mérite de parvenir en finale mais la différence de niveau avec Dragon était trop importante samedi soir pour que la formation de Moorea rejoigne Temanava au palmarès, la seule équipe de l’île Sœur ayant gagné une Coupe de Polynésie. C’était en 2006 et face à Dragon.



Le club de Titioro aura l’honneur de représenter le football tahitien lors du 7e tour de la Coupe de France qui se déroulera cette année au Fenua en novembre. Timiona Asen, l’entraîneur de Dragon, a commenté brièvement le succès de son équipe : “On a fait une bonne préparation cette semaine et ça s’est confirmé ce soir. On était favori et j’avais demandé à mes joueurs de ne pas faire preuve d’excès de confiance, une consigne qu’ils ont respectée. Ils sont bien rentrés dans le match et ont bloqué Tiare Hinano avec un gros pressing collectif. On a fait la différence en première mi-temps et on a été plutôt dans la gestion par la suite. C’est une belle fin de saison pour Dragon.”



Mauvaise fin de saison en revanche pour les Jeunes Tahitiens (L1) qui se sont inclinés 2-1 dans l’après-midi à Pater dans un match de barrage Ligue 1/Ligue 2 qui les opposait à Manu Ura (L2). JT a pourtant bien démarré le match en dominant et en ouvrant le score (1-0) dès la 7e minute par Rainui Tze-Yu. Mais Manu Ura est doucement monté en régime et est revenu à la marque (1-1) à la 30e minute par Vatea Brown. La formation de Paea a marqué le but décisif à la 67e minute grâce à Tehaamaru Maraetefau. Manu Ura va retrouver la Ligue 1 après un très long intermède à l’étage inférieur. Les Jeunes Tahitiens font le chemin inverse.



