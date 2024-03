Football - Débuts victorieux pour Pirae et Dragon

Tahiti, le 3 mars 2024 - La 5e journée des playoffs de Ligue 1 était au programme vendredi soir, mais Pirae et Dragon y disputaient leur premier match, leurs rencontres précédentes ayant été reportées car les deux équipes étaient handicapées par l’absence de plusieurs joueurs retenus par la Coupe du monde de beach soccer. Pirae a frappé fort en s’imposant 2-0 sur le terrain du leader Vénus, Dragon gagnant également 2-0 à Punaruu. Tefana a laminé (11-0) Central à Puurai.

Le choc au sommet de la 5e journée de playoffs s’est déroulé au stade de Mahina, vendredi soir, entre Vénus, le leader qui avait remporté ses trois premiers matchs dont l’un (3-1) contre le champion en titre Tefana, et Pirae dont on allait enfin juger le potentiel, les orange débutant en effet leur parcours dans les playoffs. De retour du Brésil, Teaonui Tehau a renforcé Vénus, l’équipe de Pirae a quant à elle récupéré Patrick Tepa, Raimana Li Fung Kuee et Heirauarii Salem.



Le début de match est équilibré devant des tribunes bien garnies mais au fil des minutes, Pirae met de plus en plus le pied sur le ballon. Tamatiti Patia, le portier de Vénus, est plus sollicité que François Decoret, son homologue de Pirae, mais il faudra attendre la 21e minute pour enregistrer la première grosse occasion du match à l’actif de Pirae. Sur un corner tiré par Sandro Tau, Taumihau Tiatia, isolé au deuxième poteau, met sa tête à côté alors que tout le monde la voyait au fond. Une minute plus tard, Teaonui Tehau part en contre, mais, trop excentré, ne peut cadrer sa frappe. Le match est engagé mais joué dans un bon esprit, l’arbitre Norbert Hauata devant toutefois intervenir de plus en plus souvent. Et c’est sur un long coup franc à la 27e minute que Matatia Paama ouvre le score pour Pirae en ajustant Patia de près (1-0). Sandro Tau rate une occasion d’alourdir la marque cinq minutes plus tard et le score n’évoluera plus jusqu’au repos.



Avantage mérité pour Pirae, tant au vu de l’occupation territoriale que dans les duels régulièrement à l’avantage des orange. Vénus va réagir en début de deuxième période, notamment en pressant plus haut et Teaoni Tehau va trouver le poteau d’une frappe du coin des six mètres (48e). Mais Pirae va reprendre le contrôle du match avec une domination toutefois moins marquée qu’en première période. Les oranges confortent leur succès à la 79e minute lorsque Thibault Pito reçoit le ballon côté droit et centre en première intention pour Ariuura Labaste qui arrive lancé aux six mètres (2-0). Vénus terminera la rencontre à dix suite à l’expulsion de Raiamanu Tetauira dans les arrêts de jeu. Pirae a réalisé une belle opération dans la course du titre.



Tefana prend une revanche éclatante



Entrée en scène également pour Dragon en déplacement à Punaruu qui restait sur un match nul (2-2) contre Central en match en retard de la 4e journée joué le mardi précédent. La formation de Timiona Asen a bien négocié ses débuts en playoffs en s’imposant 2-0 avec des buts de Jacques Tetauira (48e) et Roonui Tinirauarii (90e + 3), le buteur de Dragon qui a aussi participé à la campagne du Mondial de beach soccer avec les Tiki Toa.



À Puurai, le public et en particulier les supporters de Tefana n’ont pas dû regretter leur présence au stade, vendredi soir. Ils y ont vu une multitude de buts et tous inscrits par leur équipe de cœur. Tefana était revanchard face à la seule équipe qui l’avait battu (1-2) lors de la première phase du championnat. On ne sait pas si Central n’avait pas récupéré de son match du mardi contre Punaruu, mais la formation de David Chang Koei Chang a été dépassée par le rythme de Tefana. 5-0 à la mi-temps, 11-0 au final, un score rare au niveau des playoffs et celui-ci aurait pu être encore plus lourd, Tefana tirant sur les poteaux à trois reprises. François Mu et Eddy Kaspard en ont profité pour soigner leurs stats personnelles avec un quadruplé chacun. Vénus reste leader au classement mais ce n’est pas significatif compte tenu du déséquilibre des matchs joués (voir classement).



En playdowns, dont le championnat est à jour, Taiarapu a pris la tête grâce à son succès (4-1) contre l’Olympic Mahina au stade Pater vendredi soir pendant que Pueu, l’ancien leader, s’inclinait 3-0 samedi à Moorea face à Temanava. Les Jeunes Tahitiens ont fait preuve d’efficacité toujours au stade Pater vendredi soir en écrasant Papenoo 6-1. Papenoo et l’Olympic Mahina semblent déjà condamnés à jouer en Ligue 2 la saison prochaine.



Six Tefana-Pirae cette saison



Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de Polynésie effectué mardi dernier a ménagé une énorme affiche entre Tefana et Pirae. Les deux clubs vont se rencontrer à six reprises cette saison entre la première phase et les playoffs de Ligue 1, la Coupe de Polynésie et leur double affrontement en match de barrage en Ligue des Champions OFC les 12 et 15 mars au stade Pater. Avantage Tefana pour l’instant qui s’était imposé 2-0 contre Pirae en première phase de Ligue 1, mais la pression était moindre étant donné que les deux équipes avaient l’assurance sur le papier de disputer les playdowns. L’enjeu sera autrement important et motivant lors des échéances à venir, à commencer par la Ligue des Champions OFC, le vainqueur du barrage disputant le tournoi final qui aura lieu à Tahiti au mois de mai.



Patrice Bastian





Résultats et classement



PLAYOFFS



- Vénus-Pirae 0-2

- Punaruu-Dragon 0-2

- Tefana-Central 11-0



Equipes Pt M J Diff

1. Vénus 13 4 4

2. Tefana 9 3 12

3. Punaruu 5 4 -6

4. Pirae 4 1 2

5. Dragon 4 1 2

6. Central 4 3 -14



PLAYDOWNS



- Papenoo-JT 1-6

- Taiarapu-OM 4-1

- Temanava-Pueu 3-0



Equipes Pts MJ Diff

1. Taiarapu 17 5 13

2. Pueu 17 5 9

3. Temanava 14 5 7

4. JT 12 5 -4

5. Papenoo 8 5 -13

6. OM 6 5 -12

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 3 Mars 2024 à 14:20 | Lu 183 fois