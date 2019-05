Football – Coupe du monde U20 : Une défaite 3-0 contre le Sénégal

Servi par une déviation de la tête, Amadou Sagna devance notre défenseur droit Samuel Liparo en exécutant un contrôle orienté parfait dans sa course, avant de tirer du gauche pour battre Moana Pito qui va par ailleurs faire un bon match. Sur le deuxième but, c’est à nouveau Amadou Sagna qui frappe à la 29’. La balle est déviée dans le but involontairement par le n°11 tahitien Mauri Heitaa.



Au retour du vestiaire, à la 50’, sur un centre sénégalais, Tevaitini Teumere veut contrôler la balle mais elle lui échappe pour terminer dans les pieds d’Amadou Sagna qui frappe du gauche et marque son troisième but de la rencontre. Aucun autre but ne sera marqué. Globalement, la deuxième mi-temps aura été meilleure que la première pour le camp tahitien.



Le prochain match opposera Tahiti à la Pologne, le pays hôte, une rencontre qui aura lieu dimanche à 8H30. Le match suivant, prévu mercredi à 8H30, opposera Tahiti à la Colombie. SB / FTF