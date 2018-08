Football - Coupe du monde U20 : Focus sur Kavai'ei Morgant

Parle à Kavai’ei Morgant :



Ton parcours ?



« Depuis petit, j’ai fait plusieurs clubs. J’ai commencé à l’as Excelsior, ensuite j’ai joué à Moorea, à Temanava, ensuite je suis revenu à Tahiti, à Punaruu, puis j’ai passé sept-huit années à Tefana. C’est à Tefana que j’ai bien progressé et c’est grâce à ce club que je suis là maintenant. »



La métropole ?



« On est partis en métropole faire des tests à St Etienne, Auxerre puis enfin Trelissac. C’est Trelissac qui nous a gardés. Pour réussir, il fallait s’entrainer dur et se donner à fond sur le terrain. Avoir envie et faire beaucoup de sacrifices. C’est difficile mais cela donne beaucoup d’expérience, c’est bien. On joue en U17 National, on a joué contre Nantes, Bordeaux, Anger…de grosses équipes. »



L’emploi du temps ?



« On se lève, on se prépare, on va au lycée, après on a entrainement, on rentre, on mange et on dort. On apprend tout ce qui est bon pour un footballeur. J’ai progressé mais j’ai été blessé six mois cette année. J’ai eu une entorse à la cheville, quatre fois. C’était difficile car revenir sur le terrain à chaque fois et récupérer, cela prend du temps. »



Un dernier mot ?



« Je joue milieu défensif en n°6 et mon objectif est de devenir footballeur professionnel, d’aller le plus loin possible dans le football et de gagner des trophées. C’est important d’être là à Tahiti pour représenter le Pays et se donner à fond pour lui. Je remercie Tefana, tous les coachs, la famille et ma vallée des Marquises Puamau, à Iva Oa. »