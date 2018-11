Football - Coupe de France : Dragon perd 2-0 contre Versailles

Alors qu’il faisait moins de 10 degrés sur le terrain, les joueurs de Titioro ont encaissé un premier but dès la 8’ face à cette équipe métropolitaine qui était un cran au-dessus. Dragon a ensuite encaissé un deuxième but avant la pause.



En deuxième mi-temps, le coach Timiona Asen a fait le choix de renforcer l’attaque mais le score n’a pas évolué. Marama Vahirua a failli réduire le score sur coup franc en fin de rencontre, sa frappe terminant contre le poteau. Dragon s’est donc incliné 2-0 face au FC Versailles



Lors de sa dernière participation en Coupe de France, en 2016, Dragon s’était incliné en métropole 9-0 contre Avranches. Tefana avait perdu 3-0 à domicile contre Rodez l’année dernière. SB



Parole à Marama Vahirua :



Le bilan du déplacement ?



« Je suis très heureux d’être revenu, d’avoir participé à la Coupe de France avec Dragon. C’était mon premier voyage en tant que président, c’était une superbe expérience. Les garçons ont bien travaillé, malheureusement, il y a la défaite au bout. On travaille, on espère dans quelques années pouvoir passer ce palier-là qui manque à notre football. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, encouragés. Un grand merci à notre compagnie Air Tahiti Nui. »