Football - Championnat OFC U19 : Tahiti vise la finale

Parole à Roonui Tehau, le capitaine :



Tes impressions par rapport à ce tournoi ?



« On est content d’y être, on a un peu de pression mais on va réussir à gérer ça. On s’est bien préparés, on est prêts physiquement. On a un bon staff, il y a une bonne cohésion entre nous. Peu importe les équipes qui sont dans notre groupe, on va les prendre une par une. Après les matchs de poule, il faudra faire un gros match en demi, que ce soit la Nouvelle Zélande, la Nouvelle Calédonie, peu importe. On est confiants. »



L’ambiance entre ceux qui sont partis et les autres ?



« Ceux qui sont arrivés de métropole se sont bien adaptés au groupe actuel. On se connaît depuis petits. C’est juste que certains sont partis en métropole. Ils apportent beaucoup dans le groupe au niveau du jeu, de l’aspect athlétique. On a vu leur progression, on voit qu’ils ont plus travaillé que nous, là-bas. Il n’y pas de complexe d’infériorité, ils nous font comprendre qu’on est au même niveau. Il y a une bonne cohésion. »



Il y a une revanche à prendre ?



« C’est sûr. Les joueurs issus de la promotion U17 veulent prendre leur revanche et nous on est avec eux. On a à cœur de ramener la qualification ici. La dernière qualification pour une Coupe du monde U20 date de 2009 et on veut vivre la même aventure. »



Ton frère Teaonui Tehau t’a inspiré ?



« Il m’a beaucoup apporté. Je le voyais comme un idole, comme la référence du football polynésien qu’il est jusqu’à présent, pour moi. Maintenant il m’apporte toujours des conseils, il me pousse beaucoup. Son conseil principal est de rester humble, quel que soit le niveau. C’est très important pour devenir un grand footballeur. »



Un dernier mot ?



« En Ligue 1, il n’y a pas beaucoup de supporters, alors j’espère qu’ils viendront nombreux pour nous soutenir. Peut-être joueront-ils un rôle dans certains matchs. On a besoin d’eux ! »