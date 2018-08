Football - Championnat OFC U19 : Tahiti qualifié en demi-finale

Parole à Moana Pito, le capitaine :



Le bilan de ces trois matchs de poule ?



« Le premier match contre la Nouvelle Zélande a été difficile, on savait qu’on allait tomber sur une équipe forte. On a fait un bon match, même si on a perdu. Il a fallu faire le vide après cette défaite en se disant qu’il fallait absolument gagner contre les Papous et terminer sur une bonne note contre les Tonga. On est qualifiés pour la demi, on se concentre désormais sur ce match qui est pour nous une finale puisque c’est la qualification pour la Coupe du monde en cas de victoire. »



Quelques mots sur ce match contre Tonga ?



« On a fait tourner l’effectif par rapport aux cartons que certains joueurs avaient eu comme Roonui, Terai etc…pour éviter qu’ils soient suspendus pour la demi-finale. Le match n’a pas été facile, Tonga a pressé haut. On a pas été bons aujourd’hui, on a raté beaucoup de balles, de contrôles. Il va falloir que l’on règle ça. Je pense qu’on a pris un peu ce match à la légère, il ne faudra pas jouer comme ça contre les Salomon. »



Tevaearai Tamatai qui arrête le pénalty ?



« Il ne voulait pas rentrer mais finalement il est rentré et il a arrêté le pénalty. Le coach a dit dans les vestiaires qu’on avait confiance en tout le monde. Nous on a confiance en lui, lui a confiance en nous, il a nous a démontré aujourd’hui qu’il pouvait faire de grandes choses. Je suis content pour lui et pour tout le monde. »



Un dernier mot, un remerciement ?



« On remercie le public qui vient nous supporter, merci à la FTF et on demande au public de revenir pour la demi-finale. » Propos recueillis par SB / FTF