Football - Championnat OFC U19 : Tahiti perd 2-1 contre la Nouvelle Zélande

Parole à Bruno Tehaamoana, le coach :



Ton analyse du match ?



« Je pense qu’en première mi-temps, la Nouvelle Zélande était un peu en observation, elle a gardé le ballon en essayant de nous faire courir à gauche et à droite en n’envoyant pas trop de ballons en profondeur. Nous, on craignait ça initialement. Dans les consignes, j’avais mis en garde par rapport à leur jeu long. On a bien vu en deuxième mi-temps qu’ils ont déployé le jeu sur les côtés et sur les longues balles. Je crois que c’est ça qui nous amis un peu en difficulté. »



« Je remercie mes joueurs parce qu’ils se sont battus jusqu’à la fin. On a essayé d’aller chercher l’égalisation, on l’a pas eu mais ce n’est pas grave, je pense que c’est de bon augure pour la suite du tournoi. »



Les buts néozélandais ne sont pas flamboyants ?



« Notre défense est bien restée compacte, du début jusqu’à la fin. On a pris un but sur pénalty puis un deuxième sur corner suite à un cafouillage, on a voulu dégager mais les Néozélandais ont taclé pour la mettre au fond. Le score est malgré tout logique. Si on avait mis les occasions en première mi-temps, le match aurait été un autre mais il faut accepter. J’avais dit aux garçons que si la victoire n’allait pas nous sourire, on n’aurait pas lâché. Il faut être confiants, il nous reste deux autres matchs pour se qualifier pour les demi-finales. »



On a vu du caractère ?



« Oui, l’équipe a effectivement montré du caractère, c’est de bon augure pour les matchs de mercredi et samedi. » Propos recueillis par SB / FTF