Football - Championnat OFC U16 : Bon début pour Tahiti face aux Cagous

Sous une chaleur étouffante, les Tama Ura sont parvenus dès l’entame du match à imposer leur jeu technique. Les protégés d’Herman Aurentz ont exercé un pressing haut qui a empêché leurs adversaires de développer leur jeu. Cette stratégie va se révéler payante puisque Tahiti va ouvrir le score à la 10’ par l’intermédiaire de Tekaki Sangues. (1-0 pour Tahiti)



Véritable point d’ancrage de l’équipe tahitienne, l’attaquant Denji Kaiha joue de son physique et remporte de nombreux duels aboutissant à quelques occasions de but. Les Tama Ura vont dominer les trente premières minutes de jeu avant de céder peu à peu du terrain à leurs rivaux.



A la 39’, les Calédoniens vont se voir injustement refuser un but par l’arbitre néo-zélandais. Sur une action d’attaque calédonienne, le gardien Tahitien percute son défenseur qui reste au sol, l’arbitre pense qu’il s’agit d’une faute de l’attaquant Cagou et accorde un coup franc pour Tahiti.



Les Tahitiens vont ensuite se procurer de belles opportunités, notamment sur des coups francs bien tirés du capitaine Tehauarii Holozet mais les reprises de la tête de Heihau Hanere manquent de puissance et de précision pour tromper le portier adverse. A la mi-temps, Tahiti regagne les vestiaires avec un but d’avance.