Football - Championnat OFC U-16 : Les Tama Ura rêvent également du mondial

Située dans le groupe B, la sélection Tahitienne U16 affrontera les équipes de Nouvelle-Calédonie, Samoa et Fiji pour tenter de décrocher une des deux premières places qualificatives pour les demi-finales du tournoi. Le groupe A opposera quant à lui le pays hôte du tournoi, les Iles Salomon, aux équipes nationales de Nouvelle-Zélande, du Vanuatu et de Papouasie Nouvelle-Guinée.



Les Aito Taure’a pour modèle



Il y a moins de 15 jours, le Stade Pater accueillait la finale du Championnat U-19 de l’OFC, une affiche qui opposait Tahiti à la Nouvelle-Zélande et qui avait vu la victoire de cette dernière sur le score d’un but à zéro. Le brillant parcours des « Aito Taure’a », l’équipe U-19 tahitienne, avait permis à Tahiti de se qualifier pour la Coupe du monde U-20 de la FIFA qui se tiendra en Pologne au mois de mai 2019.



Entraînés par Herman Aurentz, les Tama Ura tenteront désormais d’imiter leurs aînés en tentant de décrocher une des deux places qualificatives pour le mondial U-17 de la FIFA qui se tiendra quant à lui au Pérou en octobre 2019.