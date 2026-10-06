

Football - Ça se précise déjà pour le Top 8

Tahiti, le 18 octobre 2026 - À l’issue des journées 4 et 5 de la première phase du Championnat de Tahiti seniors qui en comptera quinze, une dizaine d’équipes semblent actuellement potentiellement qualifiables pour la Ligue 1 qui réunira les huit meilleures de la première phase. Les ténors seront sans nul doute au rendez-vous, mais ça devrait batailler entre les outsiders pour jouer dans l’élite en deuxième partie de saison.



Après la trêve internationale consacrée à la sélection tahitienne qui a disputé deux matchs amicaux aux îles Cook, le Championnat de Tahiti seniors de football s’est relancé la semaine dernière avec la programmation de deux journées qui se sont déroulées entre mardi et samedi. La 4e journée était marquée mardi par le choc entre Vénus et Dragon, la formation de Mahina s’y imposant 4-3 au centre technique fédéral. À retenir aussi le net succès (6-1) du champion en titre Tefana contre Central et les succès des Jeunes Tahitiens contre Pirae (3-1) et Pueu face à Punaruu 2 (5-0), les deux vainqueurs enchaînant un quatrième succès consécutif.

Les Jeunes Tahitiens, c’est du sérieux



La 5e journée a débuté vendredi soir avec notamment l’affiche Jeunes Tahitiens-Punaruu 1, une rencontre qui devait permettre de mieux situer le potentiel de JT qui restait sur quatre victoires mais contre des adversaires plus modestes que Punaruu 1, y compris Pirae en nette perte de vitesse cette saison pour cause de nombreux départs dans l’effectif et qui avait été battu (3-1) par JT mardi dernier. Et les Jeunes Tahitiens ont confirmé qu’ils étaient à prendre en considération cette saison après plusieurs exercices sans relief. Ils se sont imposés 5-3 contre Punaruu sur le terrain de Arue après avoir mené 4-0.



L’entraîneur Civil Ouane ne cache pas que JT a des ambition cette saison : “On a bien recruté ces derniers mois et nos bons résultats tiennent à la bonne osmose qui s’est créée entre les anciens qui sont restés et les nouveaux joueurs. J’ai d’abord cherché à mettre en place un jeu de conservation mais avec la volonté de toujours jouer vers l’avant car nous avons des attaquants performants. On vise le Top 8 car je pense qu’on en a les moyens. On prend les matchs les uns après les autres et les succès engendrent de la confiance comme celui obtenu face à une bonne équipe de Punaruu”.



Pueu a aussi signé un cinquième succès consécutif vendredi soir en battant difficilement (4-3) Central 2, Franck Papaura, le buteur maison, marquant le but décisif à la 84e minute. Vénus a pour sa part dominé Central, mais a dû attendre le deuxième mi-temps pour faire la différence 3-0. Excelsior et Punaruu se sont quittés sur un nul (2-2) vendredi soir à La Mission et Arue s’est imposé sans jouer suite au forfait de Mataiea.

Dragon se relance aisément



Programme moins étoffé que prévu samedi au centre technique fédéral, l’AS Tefana ayant demandé le report des rencontres de ses équipes 1 et 2 pour honorer la mémoire Léon Tefau, le fondateur du club en 1987 qui est récemment décédé à New York. Les joueurs ont participé à la veillée samedi soir puis étaient présents au stade Louis-Ganivet dimanche lors du passage du cortège avant l’inhumation au cimetière de Saint-Hilaire.



Une seule rencontre donc au CTF samedi, celle qui a opposé Dragon à Manu Ura et qui n’était pas de nature à engendrer du suspense, même si Dragon restait sur deux revers contre Tefana et Vénus. Dès la 2e minute, Rayan Oue, auteur de cinq buts tout comme le jeune Puheitiny Robinson, débloquait le tableau d’affichage, rapidement imité par Makalu Xowi, auteur pour sa part de six buts. 10-0 à la mi-temps, 19-2 au final. Le score témoigne du déséquilibre des forces en présence mais il faut porter au crédit de Manu Ura que son équipe n’a jamais fermé le jeu et en a été récompensée par deux buts en seconde période de Shawn Peu et Rooarii Roo.



Yann Fong, l’entraîneur de Dragon a débriefé : “On a pris le match au sérieux même si l’on savait que Manu Ura était largement à notre portée. Ça me permet de préparer les prochaines échéances et de faire jouer les jeunes car on doit actuellement se passer de nos joueurs qui sont dans la sélection de beach-soccer. On a eu des regrets mardi en perdant contre Vénus alors que l’on a évolué à 11 contre 10 pendant une bonne partie de la rencontre et on n’a pas su en profiter par naïveté car le groupe est jeune à l’heure actuelle. Mais ça n’impacte pas vraiment notre parcours car la saison est encore longue et pour l’instant, on travaille pour mettre en place nos systèmes de jeu et on va monter en régime quand l’équipe sera au complet.”



Au classement, les Jeunes Tahitiens et Pueu sont en tête, mais Tefana 1 et 2 et Vénus, qui comptent des matchs en retard et ne comptent également que des victoires, sont aussi des leaders potentiels. Le Championnat de Tahiti seniors fera relâche le week-end prochain, la Coupe des Nations d’Océanie de beach-soccer étant au programme du 22 au 31 octobre.



Patrice Bastian



Classement

Equipes Pts MJ

1. Jeunes Tahitien 20 pts 5

2. Pueu 20 pts 5

3. Tefana 2 16 pt 4

4. Dragon 14 pts 5

5. Vénus 12 pts 3

6. Central 1 11 pts 5

7. Excelsior 10 pts 5

8. Pirae 9 pts 4

9. Tefana 1 8 pts 2

10. Punaruu 1 7 pts 3

11. Taiarapu 7 pts 4

12. Arue 5 pts 4

13. Central 2 5 pts 4

14. Punaruu 2 5 pts 4

15. Mataiea 3 pts 3

16. Manu Ura 3 pts 4

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 18 Octobre 2026 à 14:54 | Lu 300 fois



