Football : ​Tiare Hinano remonte aux dépens de Tiare Tahiti

Tahiti, 17 avril 2024 - À l’issue de la 9e journée de la phase 2 ce week-end, Tiare Hinano a infligé à Tiare Tahiti sa première défaite de la saison et se hisse à la troisième place. Tohiea consolide pour sa part sa deuxième place sa victoire sur Tapuhute (3-1). Dans le dernier match, Tiare Anani a battu Temanava sur le score de 4 buts à 1.



Pour le premier match de cette neuvième journée de la phase 2, Tiare Hinano accueillait le leader Tiare Tahiti, samedi, sur le stade de Pihaena. Les deux équipes ont entamé la partie à 100 à l’heure, mais au fil des minutes, les joueurs de Maharepa, qui exerçaient un pressing constant sur leurs adversaires, ont pris l’ascendant dans le jeu. Sous pression, les mauves de Pihaena reculaient et envoyaient de longues balles aériennes vers leurs attaquants, en espérant notamment des exploits techniques de Teiki Vaea. La défense des verts n’a toutefois pas tremblé. Faute de solutions dans l’axe, Tiare Tahiti multipliait pour sa part les centres par les ailes, mais ils étaient tous repoussés par la charnière centrale des mauves, formée par Taputurani Pihatarioe et Tekaviu Teihotu. Acculés dans leur défense, ce sont pourtant les mauves de Pihaena qui ont eu l’opportunité d’ouvrir le score lorsque Teiki Vaea, bien lancé par Albert Mairau, s’est infiltré dans la défense adverse avant de voir sa frappe puissante repoussée fermement par Manea Michel, le gardien de Tiare Tahiti (39e). Juste avant la pause, Vaea Edgard, bien servi à son tour par Albert Mairau, s’est présenté seul face à Manea Michel, mais a complètement loupé sa frappe (44e). Les deux équipes sont finalement rentrées aux vestiaires avec ce score de parité.



Pressing de Maharepa



Au début de la seconde période, les verts de Maharepa, emmenés le duo Rico Haring-Tohivea Haring dans l’organisation du jeu, ont maintenu leur domination et ont enfin pu se créer des opportunités. À la réception d’un centre de Stephane Adloff, Manarii Porlier commençait à armer sa frappe quand il s’est fait intercepter in extremis par Taputurani Pihatarioe (51e). La minute suivante, Rautea Vongues, le gardien de Tiare Hinano, a détourné un corner rentrant de Matiehani Teamo dans les pieds de de Stephane Adloff. Ce dernier a finalement frappé dans le petit filet extérieur droit du but mauve. Quelques instants plus tard, Manarii Porlier dribblait les défenseurs adverses pour décocher une frappe puissante du pied gauche. Une tentative finalement repoussée par Rautea Vongues. Stephane Adloff, qui avait récupéré la balle, a ensuite tiré dans le but grand ouvert avant de voir Laribi Boufelja sauver son but grâce à un geste réflexe (54e). La minute suivante, c’est la transversale qui a sauvé Rautea Vongues, le gardien de Tiare Hinano, sur un coup franc lointain de Tohivea Haring. Complètement dominé, Tiare Hinano faisaient entrer ses remplaçants pour changer la donne. L’apport Rahiti Hunter et de Toahiti Germain a alors été déterminant. Peu après l’heure de jeu, le corner direct de Toahiti Germain a failli surprendre Manea Miche, mais ce dernier a finalement dévié la balle hors de son but. Tout de suite après, le gardien de Tiare Tahiti a, une fois de plus, préservé son but en réalisant un plongeon réflexe sur un tir de Laribi Boufelja. La formation de Pihaena a finalement ouvert le score à la 70e minute lorsque Rahiti Hunter a repris de la tête un coup franc de Uramea Teihotaata (1-0). Les joueurs de Maharepa ont ensuite poussé pour égaliser. Tohivea Haring a tenté un coup franc lointain, mais a raté de peu le cadre (70e). À 5 minutes de la fin du match, c’est le coup franc brossé par Manarii Potlier qui est, cette fois-ci, passé au-dessus de la barre transversale du but mauve. Tiare Hinano a finalement tenu sa victoire jusqu’au bout et a, du coup, infligé à Tiare Tahiti sa première défaite de la saison. Dans le deuxième match du week-end, Tohiea a consolidé sa deuxième place en battant Tapuhute sur le score de 3 buts à 1 dimanche sur le stade d’Afareaitu.



Avec cette défaite, la formation de Haapiti se fait rattraper à la troisième place par Tiare Hinano. Dans la dernière rencontre, enfin, Tiare Anani a battu Temanava sur le score de 4 buts à 1 dimanche sur le stade de Maharepa.