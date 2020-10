Foot: l'Euro U19 2020 annulé par l'UEFA

Paris, France | AFP | mercredi 21/10/2020 - L'Euro-2020 des moins de 19 ans, prévu en Irlande du Nord et plusieurs fois reporté, a finalement été annulé par l'UEFA en raison de la "situation épidémiologique en Europe", a annoncé l'instance dirigeante du football européen mardi soir.



Conséquence directe, la France, l'Angleterre, l'Italie, les Pays-Bas et le Portugal sont automatiquement qualifiés, grâce à leur classement aux coefficients UEFA, pour la Coupe du monde des moins de 20 ans, programmée du 20 mai au 12 juin 2021 en Indonésie.



La phase finale de l'Euro U19 devait initialement se dérouler en Irlande du Nord fin juillet 2020, avec une finale le 1er août, avant d'être reportée en novembre puis en mars 2021 à cause de la pandémie de Covid-19. L'UEFA, qui a également mis en avant "les difficultés pour se déplacer" qui résultent de la crise sanitaire, a finalement annulé la compétition.



En 2019, c'est l'Espagne qui avait gagné la compétition, contre le Portugal en finale (2-0).