Foot féminin - Tahiti vs Cook : Deux victoires, le bilan est positif

Parole à Stéphanie Spielmann :



Le premier match a été le plus compliqué ?



« Lors du premier match, on a fait une première bonne mi-temps dont j’ai été très satisfaite alors qu’en deuxième mi-temps, les Cook sont revenues un peu plus agressives. On a dû réagir à ça, cela a donné un match plus brouillon mais on est là pour travailler l’impact physique aussi. Je pense que cela a été un match complet à ce niveau-là, c’est vraiment intéressant pour notre préparation. »



Que peux-t-on dire sur l’effectif en général ?



« C’est un groupe composé d’anciennes joueuses qui ont fait partie de la sélection de 2011, et d’autres qui ont fait partie de la sélection plus récente, celle des U17 qui a participé au tournoi de Samoa l’année dernière. Il y a également de nouvelles joueuses. On essaye de mélanger l’expérience et la jeunesse, je pense qu’on va avoir une belle équipe. »



De beaux gestes techniques chez certaines joueuses ?



« Il y a vraiment du potentiel. C’est intéressant parce que notre force c’est notre technique, après il faut qu’on la mette au service d’un collectif, c’est là-dessus qu’il va falloir qu’on travaille encore. Il faudra y ajouter de l’impact physique car il en faudra pour les compétitions internationales. »