

Foot - Tahiti et Moorea adoptent une nouvelle “Super Ligue”

Tahiti, le 20 août 2026 - Le comité exécutif de la Fédération tahitienne de football (FTF) a officialisé quelques changements dans l’organisation des championnats seniors de Tahiti et de Moorea. Une nouvelle compétition dénommée la “Super Ligue” sera mise en place à la fin de la saison et offrira au vainqueur une place qualificative à la Ligue des champions de l’OFC.



Tic-tac, tic-tac… Le compte à rebours de la nouvelle saison de football défile à grandes enjambées sur les pelouses du Fenua. À moins d’un mois de la reprise des championnats, le comité exécutif de la Fédération tahitienne de football (FTF) s’est réuni afin de discuter notamment du “renforcement” de la structuration de la Ligue de Tahiti et de Moorea.



Deux décisions majeures ont été retenues à l’issue de cette réunion. Tout d’abord, l’ensemble des clubs des deux îles évolueront dans leur proche championnat. Il n’y aura donc plus d’équipes de Moorea engagées au sein de la Ligue 1 de Tahiti.



Un changement qui n’est pas vraiment une nouveauté, rappelle Naea Bennett, directeur sportif opérationnel de la FTF : “Les différentes ligues, de Moorea ou encore des Marquises, organisent elles-mêmes leurs propres championnats avec l’accord de la Fédération. À un moment donné, on a autorisé exceptionnellement certaines formations de Moorea à participer contre les équipes de Tahiti. Mais cela a entraîné quelques soucis logistiques.”

Qu'est-ce que la “Super Ligue” ? La grosse nouveauté annoncée est l’instauration d’une toute nouvelle compétition : la “Super Ligue”. Ce tournoi opposera les deux meilleurs clubs de Moorea et de Tahiti avec, à la clé, une qualification pour la Ligue des champions de l’OFC remise au vainqueur.



Une opportunité en or pour les joueurs de l’île Sœur : “Ce format nous donne une chance de participer à la Coupe d’Océanie alors qu’avant, c’était presque impossible pour une équipe de Moorea de se qualifier”, insiste le président de la Ligue de Moorea, Pare Salmon.



Le projet a donc séduit une grande majorité des votants, d’autant plus qu’un prize money sera remis aux quatre participants. Un cocktail qui a fait pencher la balance et offre un “nouveau challenge” aux effectifs de Moorea. “Cela va les aider à monter leur niveau et les motiver. C’est aussi une récompense”, explique Naea Bennett.



Un calendrier très chargé La Ligue de Tahiti sera donc divisée en deux phases cette saison. Dans un premier temps, les 17 clubs s'affronteront tous lors de la phase de “brassage”. Les huit meilleures formations gagneront leur place en Ligue 1 et se disputeront ensuite le titre tandis que les clubs restants seront reversés en Ligue 2.



“On s’est rendu compte qu’il n’y avait pas assez de participants en deuxième division pour organiser un championnat convenable sur toute une saison. Nous avons donc pris la décision d’organiser deux phases afin de garder un nombre sérieux de clubs et leur donner de l’envie”, précise l’ancien sélectionneur et capitaine des Tiki Toa.



Il faudra donc organiser la bagatelle de 16 journées de championnat d’ici la fin de l’année pour obtenir le classement final de la première phase. Un calendrier chargé digne des plus grands championnats professionnels avec parfois plusieurs rencontres lors d’une même semaine. Les hostilités débuteront le week-end des 12 et 13 septembre. Huit clubs seront sur la ligne de départ à Moorea pour succéder à l’AS Tohie’a tandis que l’AS Tefana remettra son titre en jeu à Tahiti.

Liste des 17 clubs de Tahiti Arue - Tefana - Vénus - Olympic Mahina - Mataiea - Manu Ura - Papara FC - Excelsior - Dragon - Papeno’o - Pirae - Jeunes Tahitiens - Central Sport - Pueu - Tamarii Punaruu - Taiarapu FC - Vaiete

​Les 8 équipes de Moorea Tiare Tahiti - Mira - Tapuhute - Tiare Anani - Tiare Hinano - Tearaa - Temanava - Tohie’a FC

Rédigé par Valentin Fleury le Jeudi 20 Août 2026 à 15:30 | Lu 220 fois



