Food & Cook Lab, pour valoriser la production agricole

TAHITI, le 16 juillet 2020 - Après avoir lancé La Ruche qui dit oui ! à Tahiti, Audrey Lachaud a fondé la société d’économie sociale et solidaire Alterocéan. Elle a ouvert l’espace Food & Cook Lab à Moorea, le lieu accueille le grand public et met à disposition un laboratoire aux transformateurs de produits agricoles.



" On est équipé comme à la maison ! " lance Audrey Lachaud.



Au cœur de Moorea, sur la route des ananas, elle a fondé Food & Cook Lab, une marque portée par la société Alterocéan (voir encadré). Audrey Lachaud anime la visite des lieux à travers la grande bâtisse de containers aménagés et présente son offre de d’ateliers et de formations.



À l’entrée, vue imprenable sur la nature de l’île sœur, le visiteur y découvre des tables en bois, des éviers, des tables métalliques amovibles surmontées d’appareils à crêpes, à gaufres… " Ici, on accueille les personnes inscrites aux ateliers de cuisine, il n’y a donc pas de matériel professionnel. L’idée est de pouvoir refaire ce qu’on apprend là chez soi ."



La devise d’Audrey Lachaud, quoi qu’elle entreprenne et quel que soit son public est : expérimentez, produisez et mangez local. Elle s’adresse aux amateurs (les adultes et bientôt les enfants), aux professionnels (producteurs et/ou transformateurs), aux associations de quartier…



Pour le grand public, par exemple, elle a lancé avec le chef Marc Lintanf un atelier culinaire "cocktail dînatoire…épatez vos amis ! ". Il se déroule sur une journée et permet d’apprendre à cuisiner des bouchées et compositions gourmandes, à planifier, concevoir, dresser…



Dans le même esprit, le chef Marc Lintanf anime un atelier sur les grands classiques de la pâtisserie salée. Il donne des conseils de réalisation mais aussi d’organisation et de planification des repas.



La visite se poursuit. La fondatrice bifurque à droite et s’avance vers l’espace laboratoire. " À partir de là, c’est la partie réservée aux professionnels ."



Food & Cook Lab ouvre ses portes aux producteurs, agriculteurs, pêcheurs qui souhaitent valoriser leurs produits. C’est d’ailleurs pour eux que tout ce projet est né.



Audrey Lachaud est originaire d’une région en France où les familles ont l’habitude de faire des conserves pour l’hiver et où tous les exploitants, ou presque, ont un petit laboratoire de transformation. Elle est arrivée sur le territoire en 2004 comme enseignante, puis après être repartie deux ans en métropole, est revenue en Polynésie sans travail cette fois.



Elle a lancé La Ruche qui dit oui ! à Tahiti (voir encadré) en 2016 et a réfléchi en parallèle aux moyens d’aider les producteurs agricoles à valoriser leurs produits, végétaux ou animaux. Car ce sont eux " qui prennent tous les risques, et sans assurance possible ". Transformer est une réponse à la situation.



Dans ce contexte, elle a imaginé une sorte de laboratoire collaboratif. " Ainsi, les producteurs n’engagent pas de gros frais pour s’équiper, ils peuvent se former, faire des tests avant de se lancer, créer des recettes. "



À peine entrée dans le laboratoire destiné aux professionnels, Audrey Lachaud marque un arrêt. " Là, c’est l’autoclave, une sorte de cocotte minute géante. " Elle permet la mise en conserve de 150 bocaux d’un coup. Il y a par ailleurs un fumoir, des déshydrateurs, des ustensiles et couverts, des espaces de cuisson, une pièce réfrigérée pour travailler la pâtisserie, les sorbets et glaces, une chambre froide…



Le laboratoire se découpe en plusieurs pièces pour recevoir différents producteurs. Sur demande, Food & Cook Lab peut apporter des conseils et former à différentes techniques de valorisation.



La crise sanitaire a entraîné une réorientation des activités du Food & Cook Lab qui envisageait avant la Covid une offre conséquente au public touristique. " On a recentré nos activités sur les besoins du territoire et c’est génial ", se réjouit Audrey Lachaud qui annonce mettre au point des ateliers pour les enfants.