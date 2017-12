Fonds européen de développement : Tahiti passe le relais à Nouméa

PAPEETE, le 9 décembre 2017 - La deuxième et dernière journée de l’atelier de clôture d’Integre (Initiatives des territoires pour la Gestion Régionale de l’Environnement), s’est déroulée, vendredi, au siège de la Communauté du Pacifique, à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. A cette occasion, le passage de relais entre la Polynésie française, ordonnateur du Xème FED (Fonds européen de développement) régional, et la Nouvelle-Calédonie, ordonnateur du XIème FED régional, a officiellement eu lieu.



Ce passage de relais a été effectué par le ministre en charge de l’Environnement, Heremoana Maamaatuaiahutapu, représentant le président de la Polynésie française, au ministre en charge de l’Ecologie et du développement durable dans le gouvernement de Nouvelle-Calédonie, Didier Poidyaliwane.

La dernière journée de l’atelier de clôture du projet Integre a été consacrée également à des bilans et des synthèses sur le programme de développement durable Integre mené, au cours des quatre dernières années, dans les quatre Pays et territoires d’Outre-mer que sont la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et Pitcairn. Les retours d’expérience, à la fois en ce qui concerne le développement économique local que la gestion des déchets et des polluants, ou encore l’agriculture biologique et la gestion des pêches lagonaires (rahui), ont fait l’objet d’échanges entre le monde associatif et les pouvoirs publics.