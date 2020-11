Fonds de solidarité jusqu'au 30 novembre pour les discothèques

Tahiti, le 25 novembre 2020 - Le haut-commissariat a indiqué mercredi dans un communiqué que les discothèques et autres établissements recevant du public comme les salles de danse ont jusqu'au 30 novembre pour déposer leur dossier pour bénéficier d'une aide au titre du deuxième volet du fonds national de solidarité.



Le dispositif du volet 2 du fonds de solidarité destiné aux discothèques et autres établissements recevant du public du type P (salle de danse) est prolongé jusqu’au 30 novembre 2020. Ainsi dans le cadre de la mise en œuvre du second volet, les dossiers doivent être déposés sur le site mes-demarches.gov.pf avant le 30 novembre 2020 délai de rigueur. La CCISM accompagne les entreprises et les patentés dans leurs démarches.



Ce dispositif spécifique à ce secteur permettra, à l’issue de l’instruction, d’allouer des aides pouvant s’élever jusqu’à 5,4 millions de Fcfp selon les dossiers présentés.