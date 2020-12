"Folichromies", une exposition originale au Vanira Lodge

TAHITI, le 20 décembre 2020 - Le public est invité à découvrir pour la première fois les réalisations de Sylvie Couraud appelées Folichromies. Il s’agit de créations uniques, faites avec des végétaux qui durent le temps de ces éléments naturels. Certaines ont été immortalisées, les photos sont présentées.



Sylvie Couraud réalise depuis quatre ans d’étonnantes et poétiques compositions végétales qu’elle a appelées Folichromies.



Depuis samedi et jusqu’à mercredi, des réalisations de Sylvie Couraud, ses Folichromies, sont présentées au grand public.



L’exposition "À fleur d'eau" a lieu au Vanira Lodge, à la Presqu’île. Ces créations sont faites sur l’eau, à partir de fleurs et de feuilles. Certaines d'entre elles ont été photographiées, ces images sont présentées. " Je travaille le plus souvent à la surface d’une vasque d’eau vive, dans l’intimité d’un jardin au cœur de la Presqu’île ", raconte Sylvie Couraud.



Le mot Folichromie est inventé de toutes pièces. Sylvie Couraud voulait un nouveau terme pour une nouvelle activité.



En effet, la nature et la technique des Folichromies sont nées petit à petit à partir d’essais, de nombreux mariages de fleurs et de feuilles à la surface de l’eau, d’assemblages variés pour former " un bel ensemble éphémère ".



La diversité des formes, la richesse des couleurs dans la nature environnante sont, pour Sylvie Couraud, " une réserve de matière et une source inépuisable de créativité ".



Présentation au public : première !



Pour la première présentation officielle au grand public, les Folichromies sont réalisées dans des vasques d’eau.



Ce sont des créations uniques, intuitives et éphémères. La photographie permet leur inscription dans le temps et la durée, les offrant ainsi à d’autres regards.



Sylvie Couraud a travaillé avec Loanah Guillot, Carole Le Guellec et Stéphanie Pavageau. Elles ont immortalisé les Folichromies à la lumière du matin.



"Les compositions ne se donnent pas à voir de la même façon selon les couleurs du ciel, les lumières de l’instant, les ondulations de l’eau. Elles s’intègrent dans ces mouvances naturelles, révélant ainsi à l’image d’étranges fantaisies", insiste Sylvie Couraud.



Vingt tirages photographiques sont aussi exposés, en vente en édition limitée. Des ateliers d’initiation à la composition végétale sont proposés chaque jour sur inscription.



Partir dans la nature, un panier au bras



" J’espère que ces vingt tirages photographiques révèlent quelque chose de mon plaisir à réaliser les Folichromies et à travailler avec les trois photographes que j’ai eu la chance de rencontrer. "



Sylvie Couraud aimerait également que les tirages " donnent envie de partir dans la nature avec un panier au bras, de savourer le temps passé à observer et admirer les fleurs et les feuilles avant d’en cueillir quelques-unes… ".



Ils pourraient ensuite donner envie " de s’installer au bord de l’eau (même une simple bassine), de tâtonner pour disposer et assembler les formes et les couleurs jusqu’à l’apparition d’une composition éphémère, unique, apaisante. "



Pour Sylvie Couraud, c’est un bonheur " de sentir la beauté prendre forme entre ses mains ". Elle partage ce bonheur en proposant des ateliers au public.



Les participants se rassemblent en petits groupes et créent, suivant les conseils égrenés. " À chaque fois que j’ai eu l’occasion d’animer des ateliers, j’ai pu constater à quel point cette pratique artistique est inspirante, à quel point on s’épanouit quand on crée de la beauté, en alliance avec une nature qui offre généreusement ses merveilles. "