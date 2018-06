Focus sur les créateurs de la Tahiti Fashion Week : "Laure Tomé" et "au fil de Laurette"

Quand as-tu réalisé que tu voulais devenir créateur ou créatrice de mode ?

J'ai créé mes tous premiers vêtements à partir de 5 ans pour mes poupées, puis pour les proches à partir de 13 ans.



Quel est ton parcours scolaire et professionnel, et d’après toi comment cela t’a préparé pour une carrière dans le stylisme/dans la mode ?

Jamais je n'ai pensé exercer un autre métier que celui de sage- femme, décision prise à 4 ans ! La création fait partie de mon ADN, donc dans cette famille d'artistes et d'artisans, on créée comme l'on respire. Toutes les matières sont les bienvenues !



Qui sont tes plus grands modèles et sources d’inspiration, et pourquoi ?

En haute couture : JP Gautier, YSL, Alexander MC Queen et bien d'autres. Beaucoup de peintres, sculpteurs sont importants aussi. J'aime des expressions très différentes, j'ai remarqué que j'allais spontanément vers des artistes qui étaient ou sont des pionniers, novateurs, qui ''secouent le cocotier''.

L'inspiration est partout, en particulier dans la nature mais aussi dans les gens, mes proches m'inspirent énormément. Rien de très original à dire ça mais c'est vrai !



Peux-tu nous présenter brièvement la collection réalisée pour la fashion week ?

C'est ma toute première participation, je créais peu de vêtements jusqu'à il y a 6 mois, et là j'ai eu envie de me lancer un vrai défi en proposant 2 défilés différents. Je ne saurais pas décrire un style particulier.... Chaque pièce est unique j'y tiens. Il y aura autant de créations que d'humeurs différentes.



D’où t’est venue l’inspiration ?



Une fois la décision prise avec les organisateurs de la Tahiti fashion week de faire 2 défilés, je me suis dit '' comment classer, rationaliser ? ", immédiatement j'ai pensé que chaque femme est toutes les femmes, avec des vêtements qui correspondent chacun à une humeur, à un moment, mais pas forcément à une circonstance !



Quel est le message derrière ta collection ?

Justement, j'en ai définitivement assez d'entendre dans mon entourage où dans les boutiques '' j'adore mais je n'achète pas, je n'aurai pas l'occasion de le porter''. Stop à l' autocensure, que chacun ouvre les barrières qu'il s'impose... : "VOUS ÊTES L'ÉVÉNEMENT ''... Une '' phrase cadeau '' d'un ami très important, que je garde précieusement.



Comment veux-tu que les gens se sentent en portant ta collection?

Un seul mot : Libres !!!



Quelles sont tes ambitions pour l’avenir ?

voir de plus en plus de sourires à décrocher les étoiles lorsqu'une personne homme ou femme s'approprie la création, quelle qu'elle soit, qu'il ou elle ait 3 mois ou 100 ans !



Quels conseils donnerais-tu à une personne qui veut devenir styliste / créateur/ créatrice?



"Essayer c'est déjà réussir '', une autre '' phrase cadeau '' de mon ami Teva Yrondy, il avait raison... Et je rajoute '' Vivre c'est créer, créer, c'est vivre, le reste....