Flosse s’en remet encore au tribunal

Tahiti, le 23 février 2020 - La commission de contrôle de la régularité des listes électorales de Papeete a encore refusé vendredi l'inscription de Gaston Flosse sur les listes électorales de Pape’ete. Un recours va être déposé ce lundi par Gaston Flosse devant le tribunal de première instance de Papeete contre cette décision.



C’est sans réelle surprise que la commission de contrôle de la régularité des listes de Pape'ete a, pour la seconde fois, refusé vendredi l'inscription de Gaston Flosse sur les listes électorales de Pape’ete. Comme elle l’avait fait le 10 janvier dernier. Le conseiller municipal Jules Ienfa explique que la commission a voulu être conforme à la règlementation concernant notamment le délai de résidence. Il estime que le président du Tahoeraa huiraatira Gaston Flosse aurait dû s’inscrire le 19 février et non le 3 février, au vu de son bail de location qui a été signé le 19 août. « Si on considère la date du 19 août, M. Flosse ayant déposé sa deuxième demande le 3 février, les six mois n’y sont pas ».

S’agissant des inscriptions des sans domicile fixe sur ces dites listes, dénoncées par Gaston Flosse, l’élu affirme que ces derniers « ont élus résidence auprès de père Christophe depuis plus de six mois. Et le père Christophe les connait tous, donc il n’y a pas de souci de ce côté-là ». Selon Jules Ienfa, la commission doit maintenant étudier les dossiers de 80 SDF dont les inscriptions sur les listes électorales de Papeete ont été déposées par « des gens du Tahoeraa ». « S’ils rentrent dans la règlementation on va les inscrire », indique Jules Ienfa.