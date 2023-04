Flosse "prêt pour un rassemblement" avec Fritch

Tahiti, le 17 avril 2023 – Approché par Édouard Fritch pour s'allier au second tour des territoriales dont il est aujourd'hui éliminé, Gaston Flosse se dit prêt à un “rassemblement” avec le Tapura pour “faire barrage” au Tavini. Il assure que les négociations n'ont pas encore portées sur la répartition des sièges pour les candidats et postes au gouvernement, mais estime que cette union passera nécessairement par une fusion de liste.



Vous avez discuté d'une alliance avec Édouard Fritch en vue du second tour ?



“On en a discuté et il a dit qu'il allait réfléchir. Je lui ai demandé de supprimer la TVA sociale et toutes les délibérations qui ont été prises au moment du Covid. Le reste, c'est politique. Où va se retrouver le pays s'il n'y a pas un regroupement en face du Tavini huiraatira ?”



Vous auriez déjà demandé à Édouard Fritch six têtes de liste et quatre ministères ?



“Non, pas du tout. Jamais je ne lui ai dit de démissionner et nous n'avons pas du tout parlé de ministère. On n'a pas parlé d'alliance. On n'en est pas encore là. Mais je lui ai dit que s'il voulait regagner la confiance de la population, il fallait faire quelque chose pour cette TVA sociale. Je lui ai dit que s'il faisait ce geste, il sera apprécié par tout le monde.”



Votre idée est de rassembler l'ensemble des partis comme le Tapura, le Amuitahira'a, le A Here Ia Porinetia et le Ia Ora Te Nuna'a et de s'allier contre le Tavini ?



“Exactement. J'ai rencontré aussi Nicole Sanquer et Nuihau Laurey. Ils tiennent leur conseil politique ce lundi soir aussi et après tout ça nous verrons quel est l'aboutissement. C'est un rassemblement de tout le monde. On ne peut pas dire : ‘Est-ce-que tu acceptes ceci, est-ce-que tu acceptes cela’. Quel est le plus important ? Des alliances, la méfiance ou sauver le pays ?”



Qu'est-ce-que votre conseil politique pense de ce rassemblement ?



“Ils m'ont dit, ‘Tu négocies pour nous on te suivra.’”



Est-ce-qu'Édouard Fritch serait la personne la plus adéquate pour mener ce rassemblement avec le Amuitahira'a, le A Here et éventuellement le Ia Ora ?



“Je n'ai pas demandé à Édouard Fritch de faire ce travail-là. Moi en tout cas je suis prêt pour un rassemblement de tout le monde parce que là il y a un danger. L'objectif c'est de faire barrage à l'indépendance d'Oscar Temaru d'abord et puis de faire barrage à ceux qui jouent avec les électeurs et qui racontent n'importe quoi pour gagner des voix.”



Est-ce-que vous ne craigniez pas que les électeurs ne suivent pas et ne cautionnent pas cette alliance un peu contre-nature qui se fait au dernier moment et pour gagner les élections ?



“Je ne sais pas quelle sera la réaction de la population. Mais je prendrai mon bâton de pèlerin et j'irai leur expliquer le danger qu'il y a en face de nous qui est beaucoup plus important que le jeu politique. L'important pour moi c'est de ne pas laisser gagner des gens qui vont mener le pays à la ruine et au chaos. Oscar Temaru est toujours avec son indépendance urgente. Et Moetai aujourd'hui, avec les jeunes aussi, disent que nous ne sommes pas pressés parce que nous ne sommes pas prêts. Je me demande quelle est la position du Tavini ? Je ne peux pas avoir confiance en des gens qui essayent de manipuler la population.”



Est-ce-que vous pourriez accepter de ne pas fusionner les listes et de laisser la liste du Tapura telle quelle et de ne demander que des garanties, où l'alliance passera forcément par mettre des candidats du Amuitahira'a sur une liste commune ?



“Il faudra qu'il accepte qu'il y ait des candidats du Amuitahira'a sur leur liste. Nous avons un programme et il faudra discuter après et que chacun laisse un peu de son programme. Que l'on arrive à un arrangement entre nous tous c'est par ce moyen là que nous pourrons sauver notre pays. Regroupons-nous d'abord nous serons plus forts et après on se mettra d'accord. Ce n'est pas une question de siège et ce n'est pas une question de ministères.”



Ce n'est pas une chimère d'appeler à un tel rassemblement ?



“Ce n'est pas un rêve. Ce sont les résultats des élections de dimanche soir. Encore une fois c'est parce qu'il y a ce danger-là en face de nous. On a vu ce que ça a donné entre 2004 et 2013.”



Nuihau Laurey n'évoque pas ces questions statutaires…

“Ce n'est pas le statut qui est le plus important. C'est le développement, la création d'emplois, plus urgent encore c'est de faire baisser le coût de la vie et nous savons comment faire pour y arriver. Le statut on peut en discuter. Mais si je parle du statut c'est l'occasion pour moi de juger la dissension qu'il y a au Tavini, cette idée qu'ils ont de gagner les élections à n'importe quel prix. On laisse Oscar dire ce qu'il veut, on laisse Moetai et on laisse Tematai faire ce qu'il veut. Comment peut-on diriger un Pays comme ça ?”



Par contre, il serait possible de diriger le Pays avec vous qui êtes pour un État associé à la France et le Tapura qui est autonomiste ?



“Pour moi, le plus important c'est d'avoir un programme de développement. L'urgence aujourd'hui c'est comment on vient au secours des familles qui sont dans la pauvreté.”



Rédigé par Vaite Urarii Pambrun et Antoine Samoyeau le Lundi 17 Avril 2023 à 22:44 | Lu 774 fois