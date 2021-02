Florent Peyre "Nature" sur scène

TAHITI, le 15 février 2021 - Il est arrivé avant la mise en place de la quatorzaine, le 6 février. De ce fait, Florent Peyre pourra bien assurer les quatre dates de spectacle prévues. Sa première apparition devant le public aura lieu jeudi à Moorea avant Tahiti la semaine suivante.



Le spectacle de Florent Peyre intitulé Nature sera présenté dès jeudi à Moorea. L’humoriste et comédien y interprète tous les membres d’une comédie musicale un soir de première. Il joue aussi bien les techniciens, les régisseurs, la productrice en coulisse, que les comédiens et les danseurs sur scène.



Le public assiste à la panique d’une première pendant laquelle l'artiste interprète des dizaines de rôles. " Je fais une trentaine de personnages, ainsi que quelques animaux, tout seul ", confirme Florent Peyre qui énumère : " un pingouin, un ours polaire, une mamie inuit… "



Nature raconte donc Florent " un moi un peu déformé " qui a écrit une comédie musicale écolo pensant, avec le show, pouvoir changer le monde. Sauf qu’il est le seul à y croire. " Il est entouré d’une équipe de bras cassés qu’il est obligé de tenir à bout de bras. "



Le spectacle est un mix entre un seul en scène et une comédie musicale. Une dizaine de chansons, composées par Pascal Obispo, sont dévoilées au fil de la soirée.



Mis en scène par Eric Métayer, le texte est co-écrit par Florent Peyre, Mathieu Burnel, qui travaille pour les Guignols, Canteloup, un gars/une fille… et Philippe Caverivière, auteur principal de Nicolas Canteloup. " On est parti d’une feuille blanche et on a rédigé le spectacle à six mains, le trio fonctionne bien ."



Nature s’inscrit dans un univers cartoonesque que Florent Peyre apprécie tout particulièrement. L’humour a des milliers de ressorts. " Il y a mille manières de faire rire. Il y a l’humour engagé, on fait rire avec un vrai fond, des idées à partager et à dénoncer. On peut utiliser des gags, son physique comme pouvaient le faire Chaplin, de Funès, Jim Carrey ou Dupontel ", explique Florent Peyre qui liste là ses idoles.



"Je me sens comme un amuseur"



Il existe aussi l’humour noir, trash que l’artiste apprécie en tant que spectateur, qu’il a testé en début de carrière, mais qu’il n’a pas gardé. " Car il faut être en phase avec ce qu’on a envie de pratiquer. " Surtout, il faut accepter et assumer les dommages collatéraux et les conséquences.



" J’ai eu du mal à supporter les questions que suscitait ce genre d’humour, à avoir la sensation de blesser des gens et à devoir me justifier, je me sens plus comme un amuseur, un divertisseur, un performeur. " Florent Peyre est sensible à l’humour visuel, à l’humour universel capable de faire rire un public tout âge confondu. " C’est l’humour absolu ", celui qu’il trouve " magique " et auquel il aspire.



Ceci étant dit, le spectacle Nature n’a pas été conçu seulement pour amuser. Il est porteur de messages. " Il parle d’écologie, une cause qui me touche profondément et pour laquelle je me sens d’avoir un propos un peu plus engagé. Je suis assez bien renseigné sur le sujet, et je suis capable d’expliquer les propos que je tiens ."



Il espère que le public pourra s’évader pendant 1h30, décrocher de son quotidien et de l’actualité mais qu’il retiendra quelques messages, tout au moins, une ou deux envies de changer ses habitudes dans un souci de respect de l’environnement.



La scène : une révélation



Florent Peyre a passé de longues années à faire du sport. " J’étais en sport étude ski nautique à Saint Raphaël dans le Var de 15 à 22 ans. " Il y a passé de très belles années. À 19 ans, il s’est gravement blessé ce qui a constitué le premier obstacle dans une carrière " pour laquelle je n’étais déjà pas hyper doué, en ski nautique j’avais un petit niveau national ".



À 21 ans, il a pris des cours de théâtre le soir, le sport restant une priorité. Mais, six mois plus tard, il a demandé à monter sur scène. " On m’a donné le premier rôle d’une pièce, ça a été la révélation ."



Il a passé 1h30 incroyable sur scène. En sport, il ne tenait pas la pression, " je craquais dès qu’il y avait un enjeu, sur scène tout s’est très bien passé ". Il a enchaîné avec une formation aux cours Florent à Paris puis des cours au conservatoire de Marseille. " J’ai rapidement écrit mes sketchs ." La scène est tout naturellement devenue sa priorité.



Il continue à pratiquer du sport mais la compétition ne lui manque pas du tout. " Je suis très heureux sur scène, sur un plateau de tournage, à la télévision ", assure celui qui fait de nombreux parallèles entre le sport et le monde du spectacle, et notamment le one-man-show.



Nature est son 3e spectacle. Il a fait de nombreuses apparitions au cinéma, dans diverses émissions de télévision, au théâtre.