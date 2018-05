Florent Chevalier, meilleur pâtissier de Polynésie, ou quand la pâtisserie devient un art !

Après l'appel de la montagne, Florent Chevalier répond à l'appel du large et du lagon : "J'avais envie de changer d'air et j'ai eu une proposition pour travailler à l'interContinental à Faa'a. Avec ma copine, on s'est dit pourquoi pas ? Et voilà, nous sommes arrivés en Polynésie en décembre 2016".

Et en un an et demi à Tahiti, le jeune chef de pâtissier de l'hôtel de la côte ouest n'a pas chômé et a eu le temps de devenir le meilleur pâtissier de Polynésie ! Mais attention pour être sacré meilleur pâtissier du fenua par Cédric Grolet, le meilleur pâtissier de restaurant du monde, Florent Chevalier était venu avec quelques bottes secrètes de sous sa toque. "Il fallait confectionner six desserts assiettes à base de babas, deux cadeaux de voyage ananas vanille et deux entremets à base de chocolat blanc. Après, c'était création libre et à nous de réaliser ce l'on voulait".

Et côté création libre, le pâtissier a surfé sur les tendances actuelles. "La mode est de confectionner une pâtisserie très 'desucrée', cela permet de la rendre plus légère. Par exemple, pour l'entremet, je suis parti sur un crémeux passion et une gelée framboise avec des framboises fraîches pour donner un côté acide qui frappe le palais. Pour le baba, j'ai privilégié la fraîcheur et le peps. J'ai mis des mangues, que j'ai contrebalancé avec de la fraise, du gingembre et des citrons verts. Dans chaque réalisation, je voulais insérer des produits exotiques et locaux " , précise le chef, qui avoue que les 6 heures 30 de concours sont une vraie épreuve. "C'est un peu comme une première journée d'un nouveau travail, on découvre les emplacements du matériel, du four, le commis… et il faut être opérationnel tout de suite, faire face aux imprévus".

Côté déco, rien n'a été laissé au hasard pour le concours, car Florent Chevalier avoue adorer l'esthétisme du gâteau et aime surprendre. Pour le concours, il s'est inspiré d'un pâtissier réputé. Il a également privilégié un décor très proche de la nature de la Polynésie, avec des bois flottés, des galets, du sable noir entourant les confections….