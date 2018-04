Florent Chevalier et Manon Vaurs, sacrés meilleurs pâtissiers de Polynésie

Papeete, le 21 avril 2018- Florent Chevalier et Manon Vaurs ont été sacrés meilleurs pâtissiers de Polynésie, respectivement dans les catégories "Professionnels" et "Espoirs" vendredi 20 avril, lors du concours du meilleur pâtissier de Polynésie. Le concours, trophée Anchor/PCB Création, organisé par le lycée hôtelier de Punaauia, était parrainé cette année par Cédric Grolet, meilleur chef pâtissier de restaurant du monde 2017.



Florent Chevalier et Manon Vaurs ont été désignés la crème de la crème de la pâtisserie en Polynésie vendredi soir au lycée hôtelier de Punaauia à l’issue des deux finales du concours du meilleur pâtissier de Polynésie, qui se sont déroulées les 19 et 20 avril.

Et pour devenir les meilleurs pâtissiers du fenua, Florent Chevalier, dans la catégorie "Professionnels" et Manon Vaurs, dans la catégorie "Espoirs", ont sorti de sous leurs toques de bien belles et savoureuses confections pour se démarquer des autres prétendants.