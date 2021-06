Flore Hani face à la Calédonienne Stéphanie Page à Paris

Un choc Tahiti-Nouvelle-Calédonie en vue pour Flore Hani. Le 9 juillet, à Paris, la Tahitienne, 34 ans, connaîtra son cinquième combat professionnel dans un octogone face à la Kanak Stéphanie Page, 32 ans. Les deux femmes sont en effet au programme de la première soirée de combat organisée par la promotion Hexagone MMA , à La Défense Arena.Flore Hani affiche pour le moment un bilan de trois victoires en quatre combats chez les pros. Rappelons que son dernier succès remonte à février dernier. Un combat remporté par décision unanime face à l'Américaine Valerie Ann Soto. La Tahitienne s'envolera le 4 juillet pour Paris avec sa partenaire d'entrainement, Carla Esparza actuelle numéro 3 de l'UFC chez les moins de 52 kg.Stéphanie Page de son côté a peu un petit peu plus d'expériences, puisqu'elle disputera à Paris son septième combat professionnel en MMA. Sauf que la Kanak n'a plus connu les joies d'un octogone depuis plus deux ans, date de sa dernière victoire. Page est par ailleurs une spécialiste du muay thai avec cinq titres de championnes du monde dans sa catégorie de poids. Un très gros morceau donc pour Flore Hani et une belle opposition de style à venir.