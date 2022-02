Flore Hani de retour dans la cage le 9 mars

Tahiti, le 20 février 2022 – Flore Hani retrouvera l'octogone le 9 mars à Kansas City pour l'Invicta FC 46. Aito Hine sera opposée, pour son sixième combat chez les pros, à l'Américaine Kristina Williams.



Un peu plus de huit mois après son dernier combat professionnel de MMA, Flore Hani, 35 ans, retrouvera l'octogone le 9 mars à Kansas City pour l'Invicta FC 46. Aito Hine sera opposée à l'Américaine Kristina Williams, 32 ans, dans la catégorie des poids mouche. Williams affiche un bilan de quatre victoires en sept combats et a notamment combattu au Bellator, la deuxième plus grosse organisation de MMA derrière l'UFC.Rappelons que Flore Hani de son côté affiche un bilan de quatre victoires en cinq combats pros. Sa dernière victoire, elle l'a décrochée en juillet dernier à Paris, face à la Calédonienne Stéphanie Page, à l'occasion de la première soirée de combat de l'organisation Hexagone MMA.

