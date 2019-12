Flexi Food, 140 recettes healthy et gourmandes

TAHITI, le 5 décembre 2019 - Valérie Muller, passionnée de cuisine et de diététique et Annabel Montenot Robert, amoureuse de belles images et de cuisine saine forment le duo qui signe Flexi Food chez Au Vent des îles. Le livre sera dédicacé par ses auteures demain.



À la question " Pouvez-vous résumer le livre Flexi Food en deux mots ? ", Valérie Muller répond " plaisir ", Annabel Montenot Robert " partage ".



L’ouvrage, paru chez Au Vent des îles, a déjà fait forte impression au Salon du livre qui a eu lieu du 14 au 17 novembre dernier. Ses auteures continuent à l’accompagner en proposant une dédicace gourmande demain, en nourrissant une nouvelle page Facebook et en annonçant de nouvelles recettes, des astuces, des ateliers et, un jour prochain, un tome 2.



140 recettes…



Flexi Food est un livre de 140 recettes sucrées et salées, dévoilées au fil des pages en suivant le déroulement d’une journée. Dans le chapitre intitulé "De bon matin" se trouvent les jus et smoothies, le muesli, les tartines, la crufiture ou encore les pâtes à tartiner.



Puis, dans "Qu’est-ce qu’on mange ?", le lecteur peut trouver de quoi composer des salades et bowls, des soupes et veloutés, des tartes, cakes et tartines.



Viennent ensuite différents types de curry, mais aussi des plats de légumes, un croustillant, un tian, une incroyable pizza, un wrap ou un burger avec "J’ai encore faim !" ; des purées, galettes, pesto, tapenades et autres petits trésors dans "Et avec ça ? ".



Les auteures reviennent par ailleurs sur "Les indispensables" avec les pâtes et pains, les sauces et compagnie avant de conclure sur "Un peu de sucré ? ". Valérie Muller a concocté des pâtisseries fruitées ainsi que des douceurs comme de la panna cotta au lait de coco, de la glace, du pain d’épices, des fondants au chocolat. Entre autres.



…Et un concept



Flexi Food est un livre qui regroupe d’inventives recettes et divulgue une foule de petits secrets. C’est aussi un ouvrage qui entend partager une philosophie, une idée de la vie. " Je suis gourmande ", revendique Valérie Muller " et je sais que l’on peut se faire plaisir tout en mangeant sainement ".



Elle rappelle que l’alimentation a un impact sur le poids, en toute logique, mais aussi sur le sommeil, sur l’humeur, sur le bien-être, sur l’évolution de certaines maladies.



" J’en ai fait l’expérience ", rapporte Valérie Muller. " J’ai un asthme sévère depuis très longtemps. Depuis que j’ai arrêté les produits laitiers notamment, je n’ai plus aucune crise. J’ai trouvé un équilibre alimentaire qui me fait du bien ", mais, insiste-t-elle, " je n’ai pas écrit ce livre pour convaincre qui que ce soit de me suivre. Je ne fais que partager ".



Le titre même confirme que les recettes sont pensées pour tous : les épicuriens, les végétariens, les omnivores, les personnes qui surveillent leur ligne, qui suivent un régime paléo ou "low carb", c’est-à-dire pauvre en glucides.



Pour accompagner les cuisiniers dans leur pratique, Valérie Muller a parsemé ses pages d’astuces et d'informations complémentaires, elle a rédigé des paragraphes intitulés par exemple "gros plan sur les farines", "point sur les glucides", "guide pratique des huiles".



Dans sa démarche, elle a été suivie par Annabel Montenot Robert, devenue complice. Designer et graphiste, sensible à la photographie, cette dernière raconte que faire un livre de cuisine la " titillait depuis longtemps ".



Elle dit aussi être sensible à l’alimentation, à la qualité des produits choisis en cuisine et à leur impact sur sa santé et son bien-être. Les messages de Valérie Muller, rencontrée par le biais d’amis communs, ont résonné en elle. Et vice versa.



Le duo a consacré de longues heures de travail à l’aspect visuel de leur projet car, disent-elles, " on mange d’abord avec les yeux ! ". Le résultat est là. Flexi Food lui-même est savoureux.