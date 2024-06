Flamme des JO : célébrations et contraintes

Tahiti, le 10 juin 2024 - La flamme olympique scintillera ce jeudi 13 juin dans les différentes communes de Tahiti. Si elle marque le début des célébrations sportives au Fenua, son passage occasionnera sur les dix tronçons concernés des perturbations pour les usagers de la route et les piétons. Célébrations à ne pas manquer et restrictions de déplacement à anticiper, on fait le point.



La flamme olympique est arrivée à Marseille le 8 mai dernier et poursuit désormais son épopée folle de 68 jours, en traversant 64 territoires français, passant d’une main à l’autre des 10 000 porteurs sélectionnés. Tout ça, avant d’aller se nicher dans son dernier chaudron à Paris le 26 juillet, à l’occasion de la cérémonie d’ouverture des jeux. Elle est choyée, cette flamme qui caractérise le début de la compétition aux cinq anneaux. Mais elle demande aussi une organisation colossale pour son long voyage.



Ce jeudi 13 juin, cette flamme symbolique arrivera enfin à Tahiti, terre de jeux de l’épreuve olympique du surf sur le spot de Teahupo’o. Alors évidemment, le parcours de la flamme y débutera. Le 13 juin, elle partira du bout de la route tôt le matin, traversera dix étapes réparties sur plusieurs communes de l’île, pour finalement embraser le chaudron à To’ata en fin d’après-midi. Une journée pleine de célébrations… et de perturbations routières.



Les étapes et célébrations La flamme ne passera qu’une fois, il ne faut pas la rater. Départ à 6 h 30 de la pointe Fare Mahona, c’est parti pour une trotte de 2 kilomètres jusqu’à la mairie de Teahupo’o, fin du premier tronçon. Deuxième étape ensuite, à 7h50 au motu Ovini à Teva i Uta pour un tronçon de 800 mètres ; 3e étape, Papara à 9 heures au parc Atimaono ; 4e étape, retour à la mairie de Taravao à 9 h 45. Plus haut, la 5e étape démarrera à Paea, au stade Manu ‘Ura, à 10 h 30.



Le deuxième convoi pour l’est de l’île démarrera à l’embouchure de Papeno’o à 11 h 45 pour la 6e étape, tandis que la 7e commencera de l’autre côté de l’île à Punaauia au Musée de Tahiti des îles à 13 heures. Mahina ensuite pour la 8e étape, avec un départ de la plage de la pointe Vénus à 14 h 30. L’avant-dernière étape partira du tombeau du roi Pomare V à Arue à 16 heures. Et la dernière avant l’allumage du chaudron, la 10e étape, reliera le parc Aorai Tini Hau de Pirae à 16 h 45 à la place To’ata de Papeete à 18 h 25.



Pour célébrer l’allumage du chaudron prévu à 18 h 30 et l’aboutissement du voyage de cette flamme olympique jusqu’en Polynésie, c’est toute une soirée de fête qui est organisée à To’ata. DJ Mazek lancera les festivités dès 14 heures, puis spectacle et concert s’enchaîneront jusqu’à la clôture de la soirée à 21 heures.



Programme à To’ata



14 heures : Ouverture et DJ Mazek

15 heures : Lancement de la soirée

15 h 15 : Concert – Kailoa

16 h 30 : Direct du dernier tronçon du Relais de la flamme

16 h 35 : Spectacle - Banque de Tahiti

17 heures : Spectacle – All In One

17 h 30 : Discours officiels

18 heures : Concert – Pepena

18 h 30 : Allumage du chaudron

19 h 10 : Danse officielle des JO par les classes de Moorea

19 h 25 : Spectacle – All In One

19 h 50 : Spectacle – Collège de Taravao

20 h 30 : Concert – Rehe Sound

21 h 30 : Clôture de la soirée



Les restrictions et interdictions Si le passage de la flamme se veut exécuté dans la joie et l’allégresse, cette manifestation olympique devrait occasionner pas mal de perturbations, routières notamment. Car le haut-commissariat a annoncé l’interdiction de la circulation sur chacune des dix portions du trajet de la flamme, lorsqu’elle y passera. Toute circulation sera donc interdite – en voiture comme à pied – sur les tronçons empruntés par cette torche 30 minutes avant le départ du relais et jusqu’au passage du dernier véhicule composant le convoi. Le haut-commissariat précise quand même que les routes devraient être “progressivement rouvertes” après le passage du convoi, mais alerte que la circulation sera fortement impactée “d’une façon générale”. Il encourage donc la population à anticiper ses déplacements, voire les réduire au maximum.



Dans la continuité de ces mesures de sécurité, aucun stationnement – qu’il soit sur la chaussée ou les trottoirs – ne sera toléré sur les tronçons empruntés par la flamme. L’interdiction prendra effet le 12 juin à 18 heures, il ne sera donc plus possible de garer son véhicule dans ces zones tracées en rouge jusqu’au surlendemain.



Dans son communiqué, le haut-commissariat rappelle aussi que tout survol (humain ou de drone) sera interdit pendant la durée de l’événement sur les zones de passage de la flamme. De plus, la détention et l’utilisation d’artifices de divertissement sont également interdites.





Étape 1 - Teahupo'o

Étape 2 - Teva I Uta

Etape 3 - Papara

Etape 4 - Taravao

Etape 5 - Paea

Etape 6 - Hitia'a o te Ra

Etape 7 - Punaauia

Etape 8 - Mahina

Etape 9 - Arue

Etape 10 - Pirae / Papeete / Faa'a



Rédigé par Tom Larcher le Lundi 10 Juin 2024 à 17:33 | Lu 233 fois