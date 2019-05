Fiu du plastique, le CESC adopte l'usage des gourdes en inox !

Papeete, le 31 mai 2019 - Le Conseil économique, social et culturel vient de prendre une initiative judicieuse en faveur de l'environnement en disant non au plastique. Au lieu de distribuer à chacune de ses assemblées plénières une petite bouteille d'eau en plastique à chacun de ses 48 membres, ils ont tous reçu une gourde réutilisable en inox.



Alors que la proposition de loi sur l'interdiction des sacs plastiques se fait plus qu'attendre en Polynésie, la 4e institution du Pays a décidé d'agir en son sein contre le plastique. Le CESC vient de décider à l'unanimité de distribuer à chacun de ses membres une gourde en inox pour remplacer les petites bouteilles d'eau distribuées à chaque assemblée plénière. "On parle beaucoup de la pollution plastique. On s'est aperçu qu'à chacune de nos séances, on distribuait une petite bouteille d'eau à nos 48 représentants. A raison de deux assemblées plénières en moyenne par mois, cela fait 100 bouteilles mensuelles. On s'est dit que cela n'était plus possible et qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. On fait des rapports, on donne nos avis, sur des sujets portant l'environnement, alors à nous d'agir aussi et de passer aux actes. Cette réflexion sur les bouteilles nous a fait prendre conscience d'autres domaines où nous pouvions agir pour l'environnement comme la réduction de notre consommation de papier ou la climatisation (…) " , explique convaincu Kelly Asin, le président du CESC.