Fiu des déchets, Mahaena se mobilise

Papeete Il y avait des femmes, des hommes, des jeunes et des moins jeunes, réunis à Mahaena samedi 12 mai, à l'appel de six associations pour nettoyer la commune. Et pour cette seconde édition de ramassage de déchets, sur les quatre kilomètres nettoyés, les bénévoles n'ont pas chômé. Ils ont trouvé pêle-mêle : canettes, bouteilles, plastiques, cartons, fers ou autres batteries !



Les bénévoles de six associations unies au sein de la fédération : protéger et respecter Mahaena, amuitahiraa : paruru e faatura ia Mahaena, se sont mobilisés pour l'environnement samedi matin. Pendant près de deux heures, ils ont ratissé de long, en large et en travers, le bord de mer sur le site de Anapu et le bord de route sur une distance de 4 kilomètres à la recherche d'objets dénaturants les beaux paysages de la commune. Au total, ce sont 47 sacs poubelles de déchets, tenant dans un camion à benne de 2m3, que ces partisans du respect de l'environnement ont ramassé.