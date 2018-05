Fitness - International Physique League : La boxeuse Edith Tavanae sur le podium

Edith Tavanae a été primée dans trois catégories. Deux deuxièmes places dans les catégories « Athlétic » et « Sports Model » et une première place dans la catégorie « robe de soirée ». Une vingtaine d’athlètes ont participé à l’événement. SB



Parole à Edith Tavanae :



« Cette compétition m’a permis avant tout de travailler mon physique, ce qui m’a poussée à perdre du poids puisque j’ai perdu 25 kg. C’était un défi pour moi, en tant que « garçon manqué » et habituée du ring, que de me féminiser un peu en défilant sur scène, en me maquillant, ce qui a été pour moi une première. »



« J’ai pu montrer à tous que même en étant boxeuse, on peut montrer qu’on est aussi des femmes et qu’on peut montrer une image de « sexy girl ». En tant que sportive féminine, c’était une challenge à relever. »



« Je remercie particulièrement mon chéri Sergio et ma fille pour m’avoir soutenue et supportée ces dernières semaines. Merci à mes sponsors et à Tafai Nena et sa famille d’être venus me supporter et merci à toutes les participantes de Wake Up ainsi qu’à tous les participants en général. Merci aussi à Aurore qui a organisé cet événement qui m’a motivée à devenir la meilleure version de moi-même. »