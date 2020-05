"Firiora" pour la prévention et le suivi des épidémies

Tahiti, le 30 mai 2020 – Le logiciel Firiora est en cours d’adaptation au contexte sanitaire polynésien pour assurer « la prévention et le suivi des épidémies » et elle devrait « être lancée assez rapidement », selon la cellule santé. Son accès sera strictement réservé aux professionnels de santé impliqué dans la prise en charge des patients.



Le ministre de la Santé avait annoncé lundi dernier que le Pays travaillait sur « un dispositif informatisé de suivi ». Un communiqué de la cellule santé diffusé vendredi a expliqué que depuis plusieurs semaines, « les équipes de la Cellule de crise Covid-19, de la Direction de la santé, de l’Agence de régulation pour l’action sanitaire et sociale (Arass) et du Service informatique de la Polynésie française travaillent à l’adaptation au contexte sanitaire polynésien d’un logiciel spécialisé dans la prévention et le suivi des épidémies ». La cellule santé a notamment annoncé que cet outil devrait « être lancé assez rapidement ».