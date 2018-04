"Find a way" : découvrez le nouveau clip de Silvio Cicero

PAPEETE, le 10 avril 2018 - Le chanteur polynésien Silvio Cicero a dévoilé son tout dernier clip ce matin. Il est basé sur la dernière chanson de l'artiste, "Find a way", qui raconte une histoire d'amour en anglais et dans un style reggae romantique.



Ce clip est le dernier extrait des quatre morceaux enregistrés il y a deux ans par Silvio Cicero dans les studio de Kapena, à Hawaii, comme son tube Taapuna Girl. Le public pourra l'écouter en live lors de son prochain concert à l'hotel Manava ce jeudi, puis au Sofitel de Moorea ce samedi soir. Toute l'actualité de l'artiste peut être retrouvée sur sa page Facebook.



Silvio Cicero ne va sortir d'autres morceaux tout de suite. Le chanteur nous explique que "après cette nouvelle chanson, j'ai un projet assez conséquent pour 2018 puisque je vais commencer à produire d'autres artistes, et aussi à écrire et composer pour eux. Par exemple je produis Tama J, le chanteur du groupe Jahmaroots qui se lance aussi en solo. Il va sortir son premier clip en mai. Donc c'est une nouvelle corde que je veux ajouter à mon arc, producteur et auteur-compositeur. C'est la première fois que je fais de la production, et ça me passionne. Je comprends ce que c'est que d'être livré à soi-même ici, tous ces jeunes artistes qui ont du talent mais n'ont pas été découverts à cause du manque de structure. Ici, pour les jeunes artistes, c'est encore le far west. Je compte produire trois artistes cette année, et seulement à la fin de l'année je recommencerai à écrire mes propres compositions."