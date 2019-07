Finale du StartupCup Polynésie : encore deux jours pour voter

PAPEETE, le 23 juillet 2019 - Parmi 42 candidatures, huit projets ont été retenus pour la finale de l’évènement StartupCup Polynésie, organisé par le PRISM de la CCISM. Dans le cadre de la finale de demain soir, l’évènement donne la parole au public, qui peut voter pour son projet préféré.







Dans le cadre de la finale de la StartupCup Polynésie, une compétition créée et organisée par PRISM, l’incubateur de la CCISM, « pour repérer et favoriser les projets innovants émergeants en Polynésie », huit finalistes ont été sélectionnés, parmi 42 candidatures. La soirée de la Grande Finale aura lieu ce mercredi 24 juillet dans les jardins de l'Assemblée de la Polynésie française et débutera à 18h. A cette soirée, les finalistes devront présenter leur projet, répondre aux questions du jury et s'affronter lors d'une battle .



En attendant le jour de la finale, l’évènement offre la possibilité au public de voter pour son projet préféré. Pour cela, il leur suffit de se rendre sur le site officiel de PRISM et de cliquer sur le lien de son projet préféré. Les trois projets qui obtiendront le plus de votes du public se verront attribués des points bonus, qui s’ajouteront aux notes du jury. Le public a jusqu’au 24 juillet, à 20h, pour voter.



Pour rappel, trois vainqueurs seront choisis parmi les huit finalistes. Ils se verront attribuer un passeport digital ainsi qu’une enveloppe de 500 000, 200 000 et 100 000 Fcfp. Le grand gagnant bénéficiera aussi d’un an d’accompagnement par l’incubateur PRISM. La grande gagnante de l’an dernier, la startup Te Nati, a pu être aidée pendant neuf mois, créer son entreprise et vendre ses premiers produits, des costumes à l’équipe gagnante du Heiva I Paris.



La success story de Te Nati est le but de l’existence de PRISM. « PRISM souhaite accompagner les porteurs de projets innovants, pour qu’ils puissent créer leurs entreprises et ne pas répéter les erreurs faites par d’autres avant eux. », explique Alan Touchard, chargé d'émergence et d'innovation chez PRISM.