Fin du test Covid obligatoire à l'entrée en Polynésie pour les moins de six ans

Tahiti, le 3 août 2020 – Le conseil des ministres a modifié lundi l'arrêté déterminant les conditions d'entrée en Polynésie française pour les personnes en provenance d'une région extérieure où circule le Covid-19, en dispensant notamment de test obligatoire à l'entrée les enfants de moins de six ans.



Le conseil des ministres a modifié lundi l'arrêté du 13 mai dernier déterminant les conditions d’entrée et de surveillance sanitaire en Polynésie française pour toute personne en provenance d’une région extérieure où circule le covid-19. Alors que l'arrêté prévoyait jusqu'ici la réalisation d’un test de dépistage préalable à l’arrivée en Polynésie française sans distinction d’âge, le nouvel arrêté restreint cette obligation aux personnes de plus de six ans. Il vise de plus, à permettre la possibilité d’un contrôle sanitaire effectué au débarquement en Polynésie française. Désormais, en plus du contrôle effectué à l’embarquement par le transporteur, un contrôle des documents Etis et du test de dépistage peut être effectué à l’arrivée en Polynésie française.



Enfin, les personnels navigants et les professionnels de santé assurant les évasans hors de la Polynésie française, bénéficiant déjà de dépistages organisés tous les 14 à 21 jours, ne seront pas soumis à l’obligation de réaliser un "autotest" quatre jours après leur arrivée. En outre, les agents assermentés de l’Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale pourront désormais constater des infractions à l’arrêté.